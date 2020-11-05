【玄人‧峰語@iM網欄】巒頭無假、理氣無真

每到年尾，身邊的朋友及客戶都會問我，明年甚麼方位可以透過風水擺設來趨吉避凶。風水是一門博大精心的學問，不能單靠在一個方位做少少手腳，便可以令命主扭轉乾坤。要明白風水，首先要還完基本步探討什麼是風水？風水之可以改善命運的能力，說到尾都是因為「氣」，我們講風水，首先就是講求「納氣」。一家屋的風水好不好，就是看納那一道是不是好的氣場。

而 「納氣」是基建於兩大因素，一是「巒頭」，二是 「理氣」。前者一般指屋外的環境(又稱「外巒頭」)，如果外在環境是山明水秀，樹木林蔭，屋對外的氣口(門、窗或陽台)可以吸納此外圍的吉氣或生氣，基本上該屋已是很好的風水。反之，如果宅外充滿了煞象，如對著天線、垃圾房、過於煩忙的馬路……等，收的自然是不好的衰氣了。

至於 「理氣」，就是每逢年初風水師們於電視節目所講的「玄空飛星」(它只是理氣的一種而已)。然而，現世代太喜歡「即食」文化，因此看風水上都會集中在「理氣」上的吉凶，就以「玄空飛星」為例，不少人都追求吉星的位置，例如現在是下元八運，大家都希望「八白」及「九紫」星到家中的坐方向方。從學理上這是對的，因為旺星飛入家中的吉位主丁財兩旺。問題是，風水講求的不是書本上的學理，而是從實戰中尋求的真理，既然開宗明義指出風水是求納氣為先，那便得出一個結論是風水不是只追求理氣上「數字」的吉凶。

舉例而言，眾所周知「二黑」及「五黃」是兩大病星，如果大家相信「飛星」的威力，按理每一間屋都會有二黑、五黃，而每一戶人也應該病到飛起，為何不是每一個家庭都會應此病劫呢的？這就是巒頭問題了。如果家中對出的巒頭出問題，又或者在二黑、五黃方對外都動土，它們的威力才會被激發出來。

我們不妨作一個逆思考，如果理氣的數字真的無上權威，那麼貧苦大眾只要按流年的飛星佈局，如在家中的「八白」財星入中擺些動水或點燈，按理是可以催財，但事實上為何現在社會的貧富懸殊會這樣嚴重？又例如一個學生坐在「文昌」，而在此位加上擺設催旺擺設，但如果對外是一條車來車住的大馬路，非常嘈吵，他可以專心讀書嗎？

由此證明，風水單求理氣之旺，是不可行的，一定要有巒頭配合，才可激活「理氣」上的吉凶，這才是真正的風水。因此，有學過風水的朋友，都會聽過「巒頭無假、理氣無真」，那就是說明風水的真義，是在於於巒頭上的好壞。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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