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【美國大選】參眾議院改選 首位跨性別人士當選參議員

環球政經 19:31 2020/11/05

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成功贏得議席的是民主黨籍的，現年30歲的布賴德（Sarah McBride）。她於特拉華州第一選區成功取得86%選票，當選為特拉華州，亦是美國史上首位跨性別參議員。

【美國大選】已故州議會候選人當選 共和黨將派代表接替遺缺下一頁

布賴德獲悉勝出選舉後，在社交網站感激支持者，表示有幸在大選中為自己投票，寄語擔心真理和自己夢想有衝突的人，要知道有可能改變。她又形容選舉結果足以向LGBTQ(（性小眾群體）反映美國的民主可以接納他們。

【美國大選】點票未完 拜登率先啟動總統交接網站下一頁

布賴德多年來為性小眾爭取權益，她早於2013年為已為拜登工作，當時與時任特拉華州司法部長、拜登已故長子博拜登（Beau Biden）合力制定《性別認同非歧視法》（ Gender Identity Nondiscrimination Act），又在前任總統奧巴馬（Barack Obama）帶領下，首位在白宮工作的跨性別人士。

同屆成功當選的跨性別人士，還有民主黨籍26歲的斯莫爾（Taylor Small）。她分別在兩個選區獲得43%和41%支持，成為佛蒙特州北部首位跨性別眾議員。

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撰文 : 林展鋒

選舉 性別認同 拜登 特拉華 美國 美國民主黨

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