【美國議息】聯儲局按兵不動　維持利率不變　鮑威爾︰無意縮減買債規模（附鮑威爾講話直播）

美國總統大選尚未有正式結果之際，聯儲局迎來大選後首次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議。聯儲局於會後宣布，維持聯邦基金基準利率0至0.25厘不變，符合市場預期。聯儲局主席鮑威爾稍後將出席記者會，就議息決定、貨幣政策等發表講話。市場預期，鮑威爾會再次呼籲推出更多財政刺激措施。

聯儲局本次議息會議後聲明與上次內容大致相同。當局重申，會使用所有工具支持經濟，表示經濟發展的道路好大程度取決於疫情發展進程。值得注意的是，本次會議上，委員一致通過了議息決議。而在9月份的上一次會議中，當時有兩個成員反對新的通脹指標。

聯儲局聲明再次重申，當前的經濟活動和就業繼續復甦，但仍遠低於年初的水平。如果出現可能阻礙實現聯儲局目標的風險，將準備適當調整貨幣政策立場。

鮑威爾表示，目前通脹水平仍未達至2%的目標，儲局將旨在令通脹於某段時間升穿2%，以達至2%的長期平均通脹目標。 他又提到經濟復甦步伐放緩，並指最近美國及其他地方的疫情反彈，並指所有人都可以在應對疫情中發揮作用。「遵循公共衛生專業人員的建議，保持適當的社會距離並在公共場所戴口罩，將有助於使經濟恢復全面活力。」

鮑威爾續表示，沒有考慮過減少資產購買規模，並當前的量化寬鬆計劃為經濟活動提供了支持。另外，他重申經濟復甦需要貨幣及財政政策雙管齊下，更多的財政刺激可以解決當前的一些危機。

市場早前已預期維儲局按兵不動

德國商業銀行經濟學家Bernd Weidensteiner認為，聯儲局暫時不會調整政策。他續表示， 不期望量化寬鬆政策有任何改變，在上一份議息聲明中，當局已承諾維持其買債規模；同時 預計儲局的前瞻指導也將保持不變。

據《彭博》經濟學家預計，聯儲局主席鮑威爾應該會避免在記者會上談論選舉結果，以保持中立；並再次強調財政刺激政策的重要性。

另外，市場聯儲局最終將會改變其購買的債券的期限分佈，更多地購買長期債券。

在本次會議結束後的發布會上，鮑威爾料將會再次被問及美聯儲對通脹壓力的評估，此前聯儲官員在9月份曾表示，他們將「在一段時間內將通脹率保持在略高於2%的水平，以便通脹率在一段時間內達到平均2%的水平。」

此外，據花旗銀行，受基數效應影響，2021年春季核心PCE年通脹率可能會超過2%，這可能會使聯儲的低利率承諾在2021年上半年受到市場挑戰。

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編輯︰侯景成