【美國議息】聯儲局凌晨公布議息結果　大選結果未明料按兵不動

▲ 聯儲局於大選後首次議息。

美國總統大選尚未有正式結果之際，聯儲局迎來大選後首場聯邦公開市場委員會（FOMC）會議。市場預期，在大選結果未明下，聯儲局會按兵不動，不會增加買債規模。按照此前聯儲局的經濟預測，料到2023年利率也將維持不變。

德國商業銀行經濟學家Bernd Weidensteiner認為，聯儲局暫時不會調整政策。他續表示， 不期望量化寬鬆政策有任何改變，在上一份議息聲明中，當局已承諾維持其買債規模；同時 預計儲局的前瞻指導也將保持不變。

據《彭博》經濟學家預計，聯儲局主席鮑威爾應該會避免在記者會上談論選舉結果，以保持中立；並再次強調財政刺激政策的重要性。

另外，市場聯儲局最終將會改變其購買的債券的期限分佈，更多地購買長期債券。

在本次會議結束後的發布會上，鮑威爾料將會再次被問及美聯儲對通脹壓力的評估，此前聯儲官員在9月份曾表示，他們將「在一段時間內將通脹率保持在略高於2%的水平，以便通脹率在一段時間內達到平均2%的水平。」

此外，據花旗銀行，受基數效應影響，2021年春季核心PCE年通脹率可能會超過2%，這可能會使聯儲的低利率承諾在2021年上半年受到市場挑戰。

相關文章︰【美國經濟】聯儲局放寬MSLP貸款申請金額 支援更多中小企

【美國大選】大摩：若美國大選民主黨獲勝 聯儲局有機會提早加息

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯︰侯景成