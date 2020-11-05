【緬甸發逹有料到】原來緬甸咁啱又係大選

這周舉世矚目的盛事是美國總統大選。這次拜登、特朗普選情局勢緊張，鏢哥我在撰寫此章之際亦密切觀察選情。東南亞各國關心此次美國總統大選對未來美中關係發展，東盟應如何在美國總統換屆後更加妥善地掌握自身定位。無獨有偶，五年一度的緬甸大選跟四年一度的美國大選在這週先後登場。

11 月8 日，緬甸將迎來新一屆國會選舉。投資者熱切期待未來五年政權班底出爐。新興國家政治永遠主宰經濟，而緬甸天時地利條件俱全，人和成了未來爆發黃金時期關鍵點。

先細說一下緬甸民主選舉制度與歷史。緬甸全國大選以是全民投票選出各級議會議員，即聯邦議會（由人民院和民族院兩院構成）和省邦級議會（即７個省議會和７個邦議會）。值得細究的是緬甸總統選舉的程序：每屆３個議員團有權各推薦一位副總統候選人。緬甸聯邦議會劃分為３個議員團，即人民院民選議員團、民族院民選議員團、人民院和民族院兩院軍人議員團（非經選舉產生）。審查候選人合格後，聯邦議會對３名副總統候選人進行投票表決。其中，獲支持票最多者當選為總統，其他２名候選人則為副總統。總統有挑選內閣的權利，而部長可以從全國挑選，所以對執政黨有利。另外要職省長職權範圍非常大，則需要從省邦級議會議員中挑選，所以可能有變數，也引起投資者們特別關注。

2015年是自緬甸獨立以來第五次自由的多黨民主選舉，也是緬甸間隔長達25年來第一次公開競爭的國會大選，被譽為現代緬甸史的轉捩點，由昂山素姬領班的全民盟大獲全勝。今屆大選將會是過往5年業績的檢視，經濟民生、民選政府與軍方的關係、新冠疫情、民族地方邊境衝突等議題，都與本次大選有著莫大的關聯。大部分社評都估計全民盟依然會大勝，但是在局部地區會受到民族黨派的挑戰。依本人認為，投資者觀望的是大選的穩定，大部分無政治目的外資對政黨都沒有特別意見，因為民盟與軍人的「二元政治」已經在過往5年得到相對的平衡，習以為常。最近數月各大國的投資者包括中日韓英美澳紐東盟都紛紛插旗，宣布投資計畫和開設分行。今天看著香港和美國股市受美國選情結果出爐刺激狂飄，我也不禁對緬甸未來幾年的潛力倍感興奮！

作者_驃國樂（楊文輝）簡介： 搏殺港男偶遇神秘緬甸，停留越久，越發不能自拔；越深入了解，越發處處商機、遍地黃金。細談緬甸趣事，海外淘金實錄，為大眾港人揭開這個金色國度的神秘面紗。

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