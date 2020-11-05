【港股追蹤】上月新能源車銷量增逾8成 比亞迪破頂升近兩成

比亞迪（01211）公布，10月份錄得汽車銷量4.8萬輛，按年增16%，按月增13.2%。今年首10個月內，汽車銷量達37.7萬輛，按年減少16%。當中，新能源汽車的銷量為2.3萬輛，按年增84.7%，按月增16.8%。首10個月內，比亞迪累計售出新能源汽車13.4萬輛，按年減少34.6%。比亞迪今股價破頂大升16%，收報197.2元，成交額為33.2億元。



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比亞迪指，10月內電動車「漢」銷量達7545輛，創下單月銷量新高。推出4個月以來，該車型累計售出約1.8萬輛，佔比亞迪新能源乘用車的總銷量的34.3%，「漢」的銷售佳績顯示出內地新能源車市場回暖。



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近日國務院正式公布2021年至2035年的《新能源汽車產業發展規劃》文件，目標是在2025年將新能源汽車比例升至20%，並將公用新能源汽車的佔比升至8成。政府亦為新能源汽車推出多項優惠措施。消息傳出後，除比亞迪破頂外，同一板塊的吉利汽車（00175）亦累升4日，日內升8.7%，收報21.4元，成交額達37.9億元。



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