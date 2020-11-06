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【美心股東】牛奶國際：美心、保健美容業務第三季盈收續跌　美心月餅銷售鼓舞

股市 11:42 2020/11/06

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牛奶國際指，各國政府採取社交距離限制，令餐廳用膳人數減少，但美心月餅銷情依然理想。

經營萬寧、7-Eleven等連鎖零售的牛奶國際公布第三季業務表現，牛奶國際指，集團整體表現受累於新冠疫情，而政府支援措施已減輕影響，超市業務受惠於轉型計劃，但美容保健、美心集團收入、盈利繼續受壓，影響集團整體表現。牛奶國際未有交代第三季實際經營數據，但整體表現優於上半年。

牛奶國際表示，其持股50%的美心上季持續受累於社交距離措施，用餐人數減少，但月餅銷售表現令人鼓舞。

牛奶國際表示，上季雜貨零售業務同店銷售強勁，帶動整體利潤增長，當中新加坡及馬來西亞正值轉型，利潤大幅增長，印尼業務則因當地實施社交距離限制，令人流大跌。

便利店業務同店銷售較上半年改善，但7-Eleven新加坡店仍受人流減少影響，但便利店業務整體銷售額利潤較上半年為佳。保健及美容業務方面，基於香港旅客數目仍然低迷，萬寧的盈利能力仍受壓，惟同店銷售較上半年有改善。

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據牛奶國際7月公布，集團上半年收入按年跌9%、盈利跌35%。各項業務分類中，餐廳業務明顯受挫，美心集團上半年銷售額按年跌29%至8.73億美元（約67.7億港元），牛奶國際從美心的應佔虧損則為2500萬美元，較去年從美心分成3650萬美元盈利急惡化。以牛奶國際持有美心集團50%股權計，美心集團上半年虧損達5000萬美元（約3.9億港元）。

相關文章：【Starbucks】星巴克明年夏季進軍老撾　美心集團負責營運

相關文章：【餐飲寒冬】牛奶國際上半年核心盈利倒退四成　美心集團盈轉虧蝕近4億元

 

編輯：麥德銘、陳韻妍

股票 零售 同店銷售 香港 便利店 萬寧 美心 7－Eleven
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