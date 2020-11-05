【iPhone 12】用户投訴iPhone 12螢幕發黃　停用原彩、夜覽功能問題仍持續

▲ 不少網民反映，iPhone 12和iPhone 12 Pro 的螢幕都出現偏黃現象，就算將原彩顯示（True Tone）與夜覽功能（Night Shift）停用，問題仍然持續。

蘋果iPhone 12與12 Pro上市至今，原以為沒有產品異常的情況出現。但近日就有不少網民反映，與上一代iPhone 11手機相比，iPhone 12和iPhone 12 Pro 的螢幕都出現偏黃現象，就算將原彩顯示（True Tone）與夜覽功能（Night Shift）停用，偏黃問題仍然持續。

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有美國網民在Reddit討論區投訴指，在購買iPhone 12 Pro後，發現其螢幕偏黃，並拿出上一代的iPhone 11 Pro進行比較，明顯看出iPhone 12 Pro的螢幕明顯比較黃，而發文後亦引起大批網民反映出現同樣問題。另外，亦有部分用戶認為， iPhone 12 Pro 的偏黃情況，比起iPhone 12更為嚴重。

網民亦在MacRumors討論區表示，是次偏黃問題應該是在於不同批次的螢幕，產生不同的表現，認為蘋果為了盡快出貨，而放寬品質監管標準。

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現階段官方仍未有任何回應，未知蘋果能否透過系統更新，將不同批次的螢幕色調統一。不過如果用戶對自己所買的iPhone 12或12 Pro的螢幕感到不滿意，唯一可做的或者就是與蘋果聯絡，尋求對應的解決方法。

責任編輯：施雯雯