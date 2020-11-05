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【iPhone 12】用户投訴iPhone 12螢幕發黃　停用原彩、夜覽功能問題仍持續

科技 19:15 2020/11/05

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不少網民反映，iPhone 12和iPhone 12 Pro 的螢幕都出現偏黃現象，就算將原彩顯示（True Tone）與夜覽功能（Night Shift）停用，問題仍然持續。

蘋果iPhone 12與12 Pro上市至今，原以為沒有產品異常的情況出現。但近日就有不少網民反映，與上一代iPhone 11手機相比，iPhone 12和iPhone 12 Pro 的螢幕都出現偏黃現象，就算將原彩顯示（True Tone）與夜覽功能（Night Shift）停用，偏黃問題仍然持續。

【iPhone 12】蘋果天貓旗艦店離奇下架iPhone 12及12 Pro　網民質疑與螞蟻有關

有美國網民在Reddit討論區投訴指，在購買iPhone 12 Pro後，發現其螢幕偏黃，並拿出上一代的iPhone 11 Pro進行比較，明顯看出iPhone 12 Pro的螢幕明顯比較黃，而發文後亦引起大批網民反映出現同樣問題。另外，亦有部分用戶認為， iPhone 12 Pro 的偏黃情況，比起iPhone 12更為嚴重。

網民亦在MacRumors討論區表示，是次偏黃問題應該是在於不同批次的螢幕，產生不同的表現，認為蘋果為了盡快出貨，而放寬品質監管標準。

【蘋果發布會】外媒爆蘋果新Mac路線圖　三款新機採用Apple Silicon

【iPhone 12】蘋果疑增iPhone 12限制　尋第三方維修相機以後或無法使用

現階段官方仍未有任何回應，未知蘋果能否透過系統更新，將不同批次的螢幕色調統一。不過如果用戶對自己所買的iPhone 12或12 Pro的螢幕感到不滿意，唯一可做的或者就是與蘋果聯絡，尋求對應的解決方法。

責任編輯：施雯雯

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