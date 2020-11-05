【美國大選】點票未完 拜登率先啟動總統交接網站

美國大選未有結果，但多個主流媒體均推算民主黨候選人拜登將拿到270張選舉人票，當選下屆總統。雖然拜登日前表示不會在點票結束前宣布勝出或敗選，但他的團隊已率先啟動總統過渡網站。

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過渡網站起名為「buildbackbetter」，只有主頁運作，以藍色為主調，上半部分有拜登的側面相片，旁邊大字寫有拜登和民主黨副總統候選人賀錦麗交接的字眼。

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網頁的下半部份，設有英語和西班牙語選擇，寫著拜登團隊對接替總統職位的展望，形容美國人將決定下任總統人選，而現在尚有數個州正在點票。網頁又寫到美國正面對嚴峻的危機，由疫情至經濟衰退、由氣候變化至種族不平等，過渡團隊將全力為拜登政府上任首天作準備。

拜登日前於社交網站表示，上任的首要工作，包括重新加入在特朗普在任期間退出，應對全球氣候變化的聯合國《巴黎協定》。

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