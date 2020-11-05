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【職場女性】不想升職做管理層？　7成日本職場女性只想「維持現狀」

環球政經 19:35 2020/11/05

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有得升職你會選擇升，還是不升？商業社交平台LinkedIn訪問了750名在日本職場工作的女性，了解她們對於職場發展的展望，當中只有7%受訪者表示，希望能晉升為管理層，有約七成的受訪者則表示，只想「維持現狀」或「不願進入管理層」。

【禽流感】日本養雞場爆禽流感　禁出口撲殺33萬隻雞【下一頁】

【後生仔女調查】10間最受日本大學生歡迎企業 首位係間百年字號【下一頁】

調查顯示，有47%的受訪者表示，職場上的女性比男性多。至於高級管理層的職位，只有14%受訪者表示，其公司的中高層，女性能佔半數。有近七成的受訪者認為，阻礙女性在職場中爭取晉升的主要原因是「無法與家庭生活保持平衡」，表示其家庭或其他組織未有為此向她們提供足夠支持。

日本政府一直推進女性活躍的措施，但按世界經濟論壇發布的「性別差距報告」指，日本的男女平等程度在153個國家中只排名121位。

 

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責任編輯：楊子瑩

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