【iBond 2020】6券商錄逾22億元iBond認購額 全城反應勝4年前

▲ 券商與銀行爆iBond搶客戰，經紀行打零息牌成功吸金逾22億元。

通脹掛鈎債券（iBond2020︰新上市編號︰04239）爆搶客戰，今年的戰況為歷年最旺，除了銀行有進帳，券商亦紛創佳績，6間券商已接獲逾22億元的現金及孖展認購；當中耀才證券 （01428） 佔近半，為數近10億元。

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若以金額來看，計及現金及孖展認購總額，首次累計突破逾22億元，分別為︰耀才近10億元、致富證券約4.28億元、一通證券的3.3億元；輝立證券逾2.9億元、以及華盛證券逾8,300萬元，連同大華繼顯的1.2億元，6間券商已接獲約22.51億元的現金及孖展認購。

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至於人數方面，今天有滙報的4間經紀行中，合共上客逾4.3萬人，包括耀才吸客約兩萬人、致富證券11,824人、一通逾9,000人；以及華盛逾3,000人；另一方面，工銀亞洲為首間銀行公布新債退款優惠，開立98天定存享0.65厘，起存額為5萬元；優惠至本月底止。

一通集團行政總裁宓光輝認為，全城瘋搶「勁抽」螞蟻集團 （新上市編號︰06688） ，逾1.3萬億元的向隅資金昨天開始解禁，加速「蟻民」散戶棄股投債，瞄準 iBond 「保底息」倍增至兩厘，紛紛最後衝刺下單。

上商：客戶平均認購額 增逾1倍

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉今晚回應指，iBond自開賣以來反應理想，該行總認購金額較2016年錄得不錯增幅，而客戶的平均認購額更增長超過一倍，符合預期。另外，對於有關退款安排，會因應市場及客戶的個別情況，提供具競爭力的存息。

這是繼滙豐、中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 等大行以來，中小行皆指新債的銷售成績爆額破紀錄，已超越上一次、即4年前的總認購金額；另一邊廂，工銀亞洲首天開賣時更獲大豪客重注入飛500萬元，創興 （01111） 亦有重錘客落注400萬元。

此外，中資大財團首次加入戰場，平保 （02318） 旗下陸金所香港表示，截止至昨晚10時，通過旗下應用程式認購iBond 7，金額近1.6億元，平均認購3.4手；而單一最大認購金額超過150萬元，相當於150手。

陸金所香港産品部負責人趙洋表示，除 iBond 7 外，中長線而言，中資美元債有望提供較好的回報。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪