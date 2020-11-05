▲ 【比亞迪 vs Tesla】兩隻爆升股 賣點逐一數！

比亞迪 （01211） 銷售數據佳，今日爆升，U盤「Mark價」 高見204.6元，全日最終收報197.2元，急升16%，成交金額33.2億元。比亞迪從9月開始展開升勢，從80多元水平，升至今日收市的197.2元，逼近200元大關，短短3個多月，升幅達1.5倍，升勢猶如此前的Tesla。比亞迪及Tesla兩股同受投資者熱捧，兩股各有甚麼賣點？下文逐一盤點。

股價表現

截至今日收市，比亞迪今年來升幅達4倍，不亞於Tesla 的5倍，升幅相當驚人。然而，Tesla 在一拆五後，升勢動力減弱，以波幅為主。反觀，比亞迪股價愈升愈有，過去3個月升幅達1.5倍，遠跑贏Tesla，現在直撲200元大關。

受惠國策

兩股同樣受惠國策。國務院辦公廳日前印發《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》。《規劃》提出，到2025年，中國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用，充換電服務便利性顯著提高。比亞迪作為內地新能源汽車的龍頭，成為最大受惠者。

另一邊廂，極大機會登上美國總統寶座的民主黨候選人拜登在辯論中曾經提到了「大規模擴大針對電動汽車的稅收減免」，以及 「大規模建設電動汽車充電站」的建議，這是大大提升電動車的普及度，這對Tesla來說是一個巨大的利好消。

銷售及產出

Tesla 此前面對生產樽頸，創辦人馬斯克（Elon Musk）近日在社交媒體上表示，在2017至2019年間，Tesla一度離破產只差大約一個月。不過，Tesla的產量已經大為改善。今年第三季Tesla 一共生產了14.5萬輛車、交付了13.9萬輛，按季分別升76%及53%。首3季計，Tesla生產了33萬輛車，交付了31.8萬輛車。

比亞迪方面，純電動車今年首3季的銷量為7.8萬輛，按年跌36.6%，主要受累疫情。若計及插電式混合動力，首3季銷量合共達10.3萬輛，亦較Tesla遜色。

催化劑

Tesla除了是電動車股，也屬太陽能股，其網頁已直接加入太陽能充電選項。另外，Tesla 亦持有First Solar（FSLR）及Solar City，而且Tesla也擁有鋰電池技術，全部屬炙手可熱的科技。

比亞迪方面，則有刀片電池技術及新旗艦車型「漢」電動車。前者增加電池容量，提升續航能力。據比亞迪官方消息指，10月「漢」銷售達7545輛，再創新高。該車型上市4個月以來累計銷售約1.8萬輛，佔比亞迪新能源乘用車的銷量比重已達到了34.3%， 成為新能源汽車銷售推動力。

這兩隻中美新能源汽車股可謂各有千秋。

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編輯：吳敏芳