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【雙11優惠】抗疫小家電銷情旺？　德國寶推雙11優惠再谷銷情

商業 18:38 2020/11/05

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德國寶門店和網上平台eStore及Happy Kitchen，推出「雙11狂減」。（德國寶官網截圖）

雙11是近來商界一年一度的盛事，加上今年零售銷售因疫情有跌，各大小品牌更是紛紛出招促銷。德國寶門店和網上平台eStore及Happy Kitchen，推出「雙11狂減」，由11月4日至11日，指定產品低至2.6折。

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疫情改變港人的生活習慣，更常留在家中煮食外，還更關注消毒及清潔產品。德國寶在雙11推出相關的產品組合優惠，包括：

1. 「爐端燒組合」
現時經德國寶eStore或Happy Kitchen，購買「爐端燒組合」，包括迷你光波燒烤爐、不銹鋼廚刀套裝、不銹鋼燒烤夾，售價為1,111元。

2. 「鑊鑊掂組合」
現時經德國寶eStore或Happy Kitchen，購買「鑊鑊掂組合」，包括座檯式電陶爐、韓國排水鑊、多士爐（特別版），售價為1,111元。 

3. 「住家廚神組合」
現時經德國寶eStore或Happy Kitchen，購買「住家廚神組合」，包括多功能蒸烤焗爐、迷你攪拌機、多功能電飯煲，售價為4,999元。

4.「隨身殺菌組合」
現時經德國寶eStore或Happy Kitchen，購買「隨身殺菌組合」UV消毒盒、便攜淨化寶、手提蒸氣掛熨機、隨身淨化寶，售價為1,111元。 

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

責任編輯：馬意文

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