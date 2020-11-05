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【美國大選結果】關鍵州分未有定案 特朗普入禀理據各不同

環球社會熱點 18:34 2020/11/05

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關鍵州分未有結果，特朗普在各個州分入禀叫停點票的理由都不一樣。

美國大選日結束，部分關鍵州分尚未有點票結果。總統特朗普除了搶先宣布自己勝出，更表示會入禀法院，阻止票站繼續點票。特朗普在各個州分入禀的理由都不一樣，英國廣播公司整合威斯康星州、密歇根州、賓夕法尼亞州、佐治亞州的情況，逐一解說。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

威斯康星州

特朗普因「發現異常情況」（based on abnormalities seen），要求重新計票。

一般在官員完成選票審查後，才會重新點票。該州的選票審查截至日期為11月17日。目前未知何時重新計票。

哥倫比亞大學法學院教授布里弗特（Richard Briffault）指出，重新點票只是確保計算正確的方法；2016年威斯康星州曾重新點票，發現點錯約100張票。

密歇根州

特朗普競選團隊宣布入禀，要求該州停止點票，惟目前地方選舉官員已點算96％選票。即使仍有成千上萬的選票未點，美國媒體和英國廣播公司預計，拜登將在該州獲勝。

賓夕法尼亞州

該州允許點算遲到三天的郵寄選票，前提是郵戳日期必須是選舉日或以前；共和黨人打算上訴，要求禁止點算選舉日後收到的選票。

儘管仍有超過一百萬張選票尚待計算，但特朗普已宣告在該州獲勝。

兩黨政策研究中心（Bipartisan Policy Research Center）選舉項目總監威爾（Matthew Weil）認為，部分選民可能在選舉日才投遞選票，確有可能在周五後才抵達票站，甚至在中途寄失。他認為這可能造成選舉結果有誤，但仍是合法的結果。

哥倫比亞大學法學院教授布里弗特教授（Richard Briffault）指出，遲到的選票將單獨計算，並說如果拜登不用靠那些選票也能領先，那叫停點票其實沒有法律依據。

威爾補充，該州官員曾在選舉日之前，敦促選民到票站遞交選票，而不是郵寄選票，所以有爭議的選票應該只佔少部分。 

佐治亞州

特朗普和該州共和黨人已入禀要求停止點票，質疑郵寄選票有舞弊嫌疑。佐治亞州共和黨主席謝弗（David Shafer）在Twitter上說，該黨觀察員看到一名婦女將50多張選票混入多張郵寄選票，再投入票箱。他們要求法官記錄當地在選舉日結束後才收到的選票。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：葉芷樺
 

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