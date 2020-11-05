【美國大選結果】名人一樣心急 Cardi B怒食3支煙

▲ 美國大選正進行點票，多位名人明星都關注美國大選結果。

美國大選正進行點票，多位名人明星都關注美國大選結果。部分明星留在家中看選舉結果，美國著名歌手Cardi B、Rihanna、「美國隊長」Chris Evans於留意美國大選結果的同時，更於社交媒體分享他們對美國大選結果的看法。

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雖然民主黨候選人拜登形勢大好，但目前仍未能確認美國大選結果。美國總統特朗普（Donald Trump）的競選團隊入稟法院，要求三個關鍵搖擺州暫停美國大選點票工作，包括密歇根州、賓夕法尼亞州及佐治亞州，同時要求威斯康星州重新點票。外界普遍估計，仍要一段時間才能順利完成選票點算工作，以取得大選結果。

在多位名人當中，美國饒舌歌手Cardi B的反應最有趣。她看到美國總統特朗普於多州有領先趨勢，竟然嬲到一次過食3支煙。至於著名女歌手Rihanna就於Twitter發文，留言表示要計算所有的選票（Count Every Vote），更表示大家都會耐心等候美國大選結果。

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責任編輯：鄭錦玲