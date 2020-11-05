【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園

相信飼養寵物的人，都不在居所中的每個角落，添置一些寵物用品，地方較大，就可為牠設計各式各樣的擺設，如果地方較小的話，應該怎樣設計？有女戶主花約23.5萬元裝修，並為其貓咪，在家中設置不同的專屬角落。原本為開放式單位，裝修後變為一房單位，考慮到採光問題，而選用玻璃門設計。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

從事文職工作的Fiona，一直在外租屋住，輪候公屋8年，今年終入伙位於九龍區約230平方呎的開放式單位。親自設計居所可謂勞心勞力，但如果成功慳錢，打造理想「棲息處」，又可樂而不為？Fiona指，在坊間的設計公司報價，裝修連傢俬的費用至少需要25萬元，還未計其他電器、後加電制等費用，故決定分開幾間公司去完成整個工程。她舉例，如電視櫃、衣櫃、吊櫃等，都會找香港公司訂造；一些小傢具如掛牆枱及貓爬架牆等，均在淘寶上購買質量較好的產品，在運至香港讓師傅組裝，整個裝修費用為23.5萬元，較原先的報價為平。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

Fiona在入伙前，都是租住村屋，並飼養貓咪。以往住在約400平方呎的村屋時，「主子」四周圍跑來跑去耍樂，閒時會到露台曬曬太陽，活動範圍較大；大屋搬細屋後，要考慮的事情自然變多。「由佢地起居飲食開始諗：邊度食野、邊度去廁所、邊度訓覺、邊度可以跳下玩下咁。」

細看屋內設計，不難察覺到每個角落，都留下「主子」足跡，說的便是Fiona為其設計各款小傢具，近至有貓窩，遠至有貓廁所櫃。她笑指，廁所櫃是特別設計，讓貓咪有專屬的空間，同時不會影響整間屋的視覺效果。

除了廁所櫃，在大廳中的掛牆枱都是Fiona最滿意的設計。「因為我覺得最實用，又靚，平時唔用就當掛畫，用就變成一張大枱。」掛牆枱的功能看似「文武雙全」，可當作飯枱之餘，更有觀賞之用，但原來要構思擺位，都已經是一大難題。「因為我自己一個人住，平時用電腦台食飯就得，所以覺得放張餐枱好嘥位。」

考慮到會有朋友到家中作客，於是Fiona萌生出設計掛牆枱的想法。她笑言，無需要用到的時候便能夠收起，一來節省空間，二來更可當作是掛畫。掛牆枱是在淘寶上購買，售價約1100人民幣至1330人民幣不等。掛牆枱的重量不輕，她建議裝在實心牆會較為安全。Fiona把相片分享到社交平台,更獲網民激讚，「貓咪掛牆枱夠慳位」、「發現養貓嘅人真係當貓貓係家庭一份子，傢俬設計方面都為佢地而諗，真係好有愛」。

裝修價單(港元)︰ 傢俬︰$75,903

裝修︰$84,300

門工程︰$16,424

蚊網工程︰$4,360

冷氣工程︰$14,460

其他傢俬電器︰$40,409

總計︰$235,856

更多關於室內設計文章：

【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋 雲石紋配木地板突顯現代摩登風

【室內設計】開價16萬元裝修終逾20萬埋單 280呎單位至今仍手尾長

【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋 三房變四房 添南美風情

【室內設計】夫婦裝修1200呎新居 自己設計慳5成 傳授精明裝修之道 網民大讚「廚房教室」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機