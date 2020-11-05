【美國大選】已故州議會候選人當選 共和黨將派代表接替遺缺

今屆美國大選聚焦總統以及參眾兩院之位花落誰家，其實同時間亦會選出各州負責監督州政府和制定州法律的議會代表。美國中西部的北達科他州，一名州議會候選人早前死於新冠肺炎，卻於本次選舉中當選州議會代表。

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當選州議會代表的是共和黨人安達爾（David Andahl）。安達爾生前為一個牧場主人和土地開發商，在伯利縣規劃與分區委員會工作16年，於上月5日因為患上新冠肺炎去世，享年55歲。北達科他州在安達爾離世後，並無將他從候選名單中剔除，故此民眾仍然可以將手上一票投給他。

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於本次換屆選舉中，他取得逾35%選票，在北達科他州第8區勝出。由於事態特殊，州檢察官表示將以處理卸任或退休州議員的方式，填補安達爾的遺缺，共和黨將可保留贏得的席位，並需委派代表接替空缺。

安達爾家人於選舉後表示，安達爾一直希望可以為州議會服務。雖然他最終未能如願，但仍然感激民眾支持他。

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