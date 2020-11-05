  • 23°C
香港時間 : 20201105日 (四) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】已故州議會候選人當選 共和黨將派代表接替遺缺

環球政經 17:33 2020/11/05

分享：

今屆美國大選聚焦總統以及參眾兩院之位花落誰家，其實同時間亦會選出各州負責監督州政府和制定州法律的議會代表。美國中西部的北達科他州，一名州議會候選人早前死於新冠肺炎，卻於本次選舉中當選州議會代表。

【美國大選】霍士測拜登取亞利桑那州 特朗普憤怒致電梅鐸要求撤回下一頁

當選州議會代表的是共和黨人安達爾（David Andahl）。安達爾生前為一個牧場主人和土地開發商，在伯利縣規劃與分區委員會工作16年，於上月5日因為患上新冠肺炎去世，享年55歲。北達科他州在安達爾離世後，並無將他從候選名單中剔除，故此民眾仍然可以將手上一票投給他。

【美國大選】未完成點票 多個州份街頭出現示威人潮下一頁

於本次換屆選舉中，他取得逾35%選票，在北達科他州第8區勝出。由於事態特殊，州檢察官表示將以處理卸任或退休州議員的方式，填補安達爾的遺缺，共和黨將可保留贏得的席位，並需委派代表接替空缺。

安達爾家人於選舉後表示，安達爾一直希望可以為州議會服務。雖然他最終未能如願，但仍然感激民眾支持他。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

選舉 北達科他 美國 美國共和黨 新冠肺炎

上一篇文章

【長和系】摩通估長和仿效廿年前「賣橙」 向股東派送紅股

下一篇文章

【新冠肺炎】丹麥現變種病毒由水貂傳人　全面撲殺1,700萬隻水貂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【美國大選】全球百億下注大選 最新賠率顯示　特朗普轉冷 拜登反先（不斷更新）
【美國大選】全球百億下注大選 最新賠率顯示　特朗普轉冷 拜登反先（不斷更新）
【美國大選】各州陸續開票 搖擺州點票結果（不斷更新）
【美國大選】各州陸續開票 搖擺州點票結果（不斷更新）
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【美國大選】郵寄投票數量龐大　大選日當晚結果料難揭盅
【美國大選】郵寄投票數量龐大　大選日當晚結果料難揭盅
【轉投二手】柏傲莊向隅客入飛多次失望而回 轉戰西南九龍市區樓 即買即住呎價仲平咗
【轉投二手】柏傲莊向隅客入飛多次失望而回 轉戰西南九龍市區樓 即買即住呎價仲平咗