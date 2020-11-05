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【2020 稅貸戰】虛銀眾安新推稅貸息1.45厘 全城第3低

Hot Talk 18:19 2020/11/05

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今年暫有11間大小業界推出稅貸，最新應戰是虛擬銀行眾安（ZA Bank），最低息為1.45厘。

再有銀行加入稅務貸款，虛擬銀行眾安（ZA Bank）今天（11月5日）推稅貸，以借款廿萬元、以及6個月計，最低息率為1.45厘。如以目前已出招的11間大小銀行中，上述虛銀的1.45厘稅貸息，為全城第3低；僅次於富邦的1.28厘，以及大新 （02356） 的1.38厘；而中銀香港 （02388） 的1.59厘則排第4位。

單以本周來看，共有4間傳統銀行及虛銀相繼推出稅貸，搶攻綠色炸彈的商機。除了中銀香港、星展及南商外，今天輪到眾安爭相把稅貸計劃推出應市，其最新1.45厘稅貸息，較去年計及九折減息券後的最低1.63厘稅貸息，按年下調0.18厘；以幅度衡量，削幅為11%。

每年稅貸為兵家必爭的市場，今年面對破天荒疫市引致全球鬥打零息牌，稅貸息亦有殺價戰，當中7間大小行劈息，僅星展及工銀亞洲逆市獨加。單以發鈔行比拼，則中銀的1.59厘稅貸息，較滙豐的2.02厘低。

多間銀行已推出的稅貸優惠，想知最新稅貸息可按下圖了解

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作為本港首間虛銀的ZA Bank剛宣布，推出「稅貸一口價0.07%月平息」優惠。由即日起至今年底，凡用戶成功申請並提取20萬元或以上貸款，而且還款期數為6至24個月，ZA Bank將保證為用戶提供0.07厘的貸款月平息，實際年利率低至1.45厘。

標榜3大優惠 即批即過數

眾安的稅貸息非全城最平，但卻標榜3大優惠特點，包括：

（1）有別於坊間以「月平息低至XX厘」等字眼為招徠的稅貸計劃，ZA Bank以劃一的月平息，為用戶提供一目了然的貸款體驗。於推廣期內，無論個人入息或信貸評級高低，用戶都可以在成功申請並提取200,000元或以上、而且還款期數為6至24個月的貸款時，保證獲得0.07厘的月平息，讓財務規劃更清晰、更周詳；

（2）優惠設有七天冷靜期，期內提早還款，可獲豁免提早償還貸款手續費；

（3）全程 ZA Bank 手機應用程式（App）辦理，周一至星期日即批即過數。

ZA Bank零售銀行聯席主管冼迪雲表示：「ZA Bank 是香港首間提供稅務貸款的虛擬銀行，致力用科技打造方便、快捷和低成本的貸款體驗。深明還款利息是貸款申請人最關注的考慮因素，銳意透過『稅貸一口價0.07厘月平息』優惠為用戶排憂紓困。」

冼迪雲又說，在設計優惠時，從用戶角度考慮眾多因素。例如：香港勞動人口每月入息中位數為廿萬元。推廣期內，如用戶成功申請並提取24萬元、還款期為12個月的貸款，保證用戶可憑0.07厘的月平息，即平均每月168的利息，在充滿挑戰的經濟環境下，以相當於一年入息的資金解決燃眉之急。而0.07厘的月平息不但反映虛擬銀行的成本優勢，更是對用戶的承諾，希望用戶在申請貸款時更有計劃及更安心。

相關文章：【2020稅貸戰】中銀稅貸息1.59厘 發鈔行中最低息

【2020稅貸戰】富邦稅貸1.28厘最低息 7港銀稅貸戰各自出招

 

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 2020 稅貸戰

眾安銀行 虛擬銀行 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 稅務貸款

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