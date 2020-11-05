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【3香港x百佳】3香港夥百佳全線超市售SoSIM儲值卡　10月試售已賣近10萬張

商業 18:06 2020/11/05

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和記電訊旗下3香港夥百佳於全線超市，獨家發售SoSIM儲值卡，每張33元享30日任用4G數據。（朱悅瀅攝）

疫情帶動數據需求，和記電訊旗下3香港夥百佳於全線超市，獨家發售SoSIM儲值卡，每張33元享30日任用4G數據。和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝指，不少港人要遙距工作及學習，使數據流量大增，10月於部分百佳試售已賣出接近10萬張，有信心銷售點增加後，銷售亦按比例增多。

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【品牌聯乘】品牌聯乘作用大？　3點盡顯合作優勢

和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝（左）表示，10月於部分百佳試售已賣出接近10萬張。（馮漢柱攝）

香港百佳超級市場董事總經理任良安補充，3香港及百佳於10月曾安排少量SoSIM於10間百佳發售，瞬間被搶購一空，故擴展至全線逾250間百佳及旗下超市發售，好好利用百佳龐大的銷售網絡，方便顧客購買日常用品時，能一併採購SoSIM儲值卡，餘額用完後亦可以去百佳購買電子增值碼，方便易用，相信會繼續受到顧客歡迎。

古亦相信，配合百佳龐大銷售網絡，有助3香港進一步開拓預繳市場，並滿足市場雙卡或副卡的需求。他坦言，是次合作有利3香港、百佳及客戶，因3香港和百佳可吸納雙方客戶，有利日後進一步宣傳；其二，雙方屬同一母公司，分銷成本有優勢；最後，坊間充斥着不知名營運商的儲值卡，兩大品牌合作對港人而言，相對較可信。

SoSIM儲值卡
零售價：33元30日
數據：首50GB本地4G數據速度高達42Mbps，其後任用數據速度最高為128kbps
通話：10,000本地通話分鐘

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【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

記者：朱悅瀅

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4G 和記電訊香港（00215） 百佳 電訊 銷售 超市

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