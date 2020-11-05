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【美國大選】霍士測拜登取亞利桑那州 特朗普憤怒致電梅鐸要求撤回

環球政經 16:56 2020/11/05

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美國大選多個州份加緊點票程序。立場親共和黨的霍士新聞 (Fox News)，周三率先預測亞利桑那州由民主黨拜登勝出。特朗普對此非常憤怒，即致電霍士新聞老闆、傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）表達不滿，要求新聞部做出修正。

【美國大選】於多個州份入稟法院 特朗普要求暫停點票下一頁

外媒報導，梅鐸於當地時間周三接到特朗普的「投訴」電話，特朗普在對話中要求梅鐸撤回預測，但梅鐸最後拒絕有關要求。

【美股戰報】「藍浪」或生變數　美股期貨由升轉跌下一頁

亞利桑那州有共11張選舉人票。霍士新聞當日率先公布預測數據，向來一直是共和黨票倉的亞利桑那州會由拜登贏得。隨後多個媒體包括美聯社亦跟隨預測。據悉，霍士內支持特朗普的評論主持人及新聞部就事件有分歧。

有共和黨人其後批評霍士新聞看淡特朗普選情，好像「會輸一樣」。特朗普前顧問農貝格（Sam Nunberg）亦批評霍士新聞涉及新聞疏忽及壓制選民。

另有外媒指出，特朗普團隊早已意識到亞利桑那州選情不穩，但當晚團隊一直與亞利桑那州州長，共和黨人杜席（Doug Ducey）溝通，競選團隊總幹事更曾指特朗普可在亞利桑那州多贏3萬票。

其實特朗普近期與霍士新聞關係大不如前。特朗普早於9月，已經對霍士新聞在大選前的民調表示不滿，向梅鐸投訴。另一方面，梅鐸近數月亦有與下屬表示特朗普將將連任失敗。

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撰文 : 林展鋒

選舉 特朗普 亞利桑那 美國 美國共和黨

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