【遊戲主機】 受惠「宅經濟」商機　任天堂料Switch全年銷量達2,400萬部

▲ 近期任天堂（Nintendo）主機及遊戲等銷售表現良好，官方預計Switch主機全年銷量會達到2,400萬部。

新冠肺炎疫情掀起全球宅經濟，為遊戲硬件市場帶來更大商機。最近任天堂（Nintendo）主機及遊戲等銷售表現良好，官方更看好Switch主機銷量，預計全年銷量會達到2,400萬部。

據外媒報道指，Switch主機自2017年推出以來，現已成為任天堂的主要收入來源。在本年7月至9月份，任天堂共售出686萬部Switch主機，較去年同期上升40%以上，截至本年9月份，Switch主機的全球總銷量已突破6,830萬部。

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本年2季度，任天堂共售出568萬台Switch主機 。另外，《動物森友會》遊戲銷量超過1,000萬，其後銷量表現持續良好，在第三季銷量超過350萬。該遊戲目前總銷量為2,604萬，成為僅次於Mario Kart 8 Deluxe，第二款最暢銷的Switch遊戲。

由於銷售業績不俗，任天堂宣布提高本財年的業績展望，預計到明年3月底，營業收入將達到4,500億日元（約334億港元），較5月份預測的3,000億日元（約223億港元）增加50%。另外任天堂亦預計，本財年Switch遊戲主機的銷量會達至2,400萬部。

責任編輯：李寶如