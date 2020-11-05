【樓市熱話】網民500萬想上車　東涌、黃金海岸、白石角、粉嶺想知點揀

買樓上車是人生大事，通常都會十五十六，唔知揀邊處地區好？有網民在討論區發帖，開宗名義問「東涌、黃金海岸、白石角、粉嶺，大家點揀？」，結果惹來一眾網友熱議。

該網民表示，想上車，考慮500萬至600萬的單位，研究東涌、黃金海岸、白石角及粉嶺這個4區的樓價、交通及未來發展，有以下分享：

東涌：11000至13000元/呎，交通靠地鐵東涌線及巴士，未來發展有小蠔灣及明日大嶼 黃金海岸：12000至15000元/呎，交通主要靠巴士，未來發展一直起樓到青山灣 白石角：15000元/呎，交通靠巴士，未來發展是科學園 粉嶺：12000至14000元/呎，交通主要是東鐵線及巴士，未來發展在皇后山將起大量公屋

他認為，樓價是東涌最平，交通則以東涌及粉嶺最方便，而未來發展以東涌及白石角較好，他問是否應該揀東涌及黃金海岸優先？

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結果，大部份回應之網民，均認為東涌在上述四區中是比較好，尤其是若在港島區上班，東涌更應是首選。「東涌交通一定好過黃金一帶，青馬大橋一塞，影響機場運作，政府一定處理，但屯公塞車，誰會理會？」

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而不少網民認為若住在白石角及黃金海岸，雖然環境及觀景較佳，但出入最好還是自己駕車。「住黃金最好有車，渣入屯門買餸、食宵夜都算方便，但步行距離的話真係無乜嘢食」。

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記者：李兆明