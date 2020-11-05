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美國今起退出《巴黎協定》　拜登承諾入主白宮將會重新加入

環球政經 17:58 2020/11/05

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美國總統特朗普於2017年6月時，以不利經濟發展為由，要求退出應對溫室氣體排放的《巴黎協定》，並於當地時暑11月4日生效。雖然美國大選結果尚未出爐，但民主黨候選人拜登 （Joe Biden）表示，若成功當總統，將會重新加入。

拜登於社交平台Twitter上，引述美國退出《巴黎協定》的新聞發文:「今日，特朗普政府退出《巴黎協定》，在77天後，拜登政府將會重新加入。」

事實上，多個國家，如英國、法國、意大利及智利以至日本等，均對美國退出《巴黎協定》表示遺憾。據《路透社》報道，日本內閣官房長官加藤勝信認為，減少全球溫室氣體排放並不是單一國家的努力，而是國際間的責任，因此對美國退出《巴黎協定》表示遺憾。

《巴黎協定》於2015年通過氣候協議，旨在控制全球平均氣溫升幅，低於在工業革命前水準的2℃之內，並將努力進一步控制在1.5℃之內。

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撰文 : 黎淑雯

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