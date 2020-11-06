【Clarks變國貨】李寧旗下私募基金購英鞋履品牌Clarks股份 涉10億元　李寧升4%破頂

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百濟神州第三季淨虧損擴大至4.3億美元 收入升逾8成
外電報道，李寧 （02331） 創辦人李寧擔任董事長的私募基金萊恩資本（Lion Rock Capital）正式入主英國百年鞋履品牌Clarks，涉資1億英鎊（約10億港元）。Clarks與萊恩資本達成協議，Clarks不會關閉任何分店，也不會裁員。
李寧 （02331） 破頂升4.1%，報44.95元，成交1622萬元。
根據協議，萊恩資本會根據Clarks的收入，獲得Clarks店舖的分成租金，而非獲得固定收入。若萊恩資本入股的建議獲得Clarks股東的批准，萊恩資本將取代Clark家族，成為Clarks的控股股東，但Clark家族仍是Clarks的投資者之一。
李寧家族控制的非凡中國 （08032） 今年5月亦曾夥羅氏家族後人羅正杰入主本港服飾品牌堡獅龍bossini （00592） 。
李寧首席財務官曾華峰去年曾經透露，已與萊恩資本合作成立私募基金，投資大約6,100萬美元，希望通過該基金投資海外合適的消費及體育品牌。
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編輯：陳韻妍