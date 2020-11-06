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【Clarks變國貨】李寧旗下私募基金購英鞋履品牌Clarks股份 涉10億元　李寧升4%破頂

股市 09:33 2020/11/06

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李寧旗下私募基金購英國Clarks股份，涉資10億元。

外電報道，李寧 （02331） 創辦人李寧擔任董事長的私募基金萊恩資本（Lion Rock Capital）正式入主英國百年鞋履品牌Clarks，涉資1億英鎊（約10億港元）。Clarks與萊恩資本達成協議，Clarks不會關閉任何分店，也不會裁員。

李寧 （02331） 破頂升4.1%，報44.95元，成交1622萬元。

根據協議，萊恩資本會根據Clarks的收入，獲得Clarks店舖的分成租金，而非獲得固定收入。若萊恩資本入股的建議獲得Clarks股東的批准，萊恩資本將取代Clark家族，成為Clarks的控股股東，但Clark家族仍是Clarks的投資者之一。

李寧家族控制的非凡中國 （08032） 今年5月亦曾夥羅氏家族後人羅正杰入主本港服飾品牌堡獅龍bossini （00592）

李寧首席財務官曾華峰去年曾經透露，已與萊恩資本合作成立私募基金，投資大約6,100萬美元，希望通過該基金投資海外合適的消費及體育品牌。

相關文章：【體育用品股】李寧首三季同店銷售低單位數增長

相關文章：【bossini易主】堡獅龍全日狂升98%　現價為李寧入主價10倍（第三版）

 

編輯：陳韻妍

香港股票 李寧 非凡中國（08032） 英國 鞋履 私募基金 李寧（02331）

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