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【禽流感】日本養雞場爆禽流感　禁出口撲殺33萬隻雞

環球政經 18:01 2020/11/05

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全球新冠肺炎疫情仍未受控之際，日本香川縣三豐市一個養雞場爆發高致病性禽流感，是當地近3年以來，再次爆發禽流感疫情。香川縣政府向中央求助，要求派遣自衛隊，協助撲殺雞場飼養的33萬隻雞，日本全國暫停出口雞肉和雞蛋。

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據日經新聞報道指，日本農林水産省早前報告，香川縣三豐市一個養雞場由本月1日至4日突然有約2,000隻供食用的雞隻死亡，經該縣的家畜保健衛生所檢測後，雞隻對禽流感呈陽性。

官房長官加藤勝信表示，日本從未出現過因為吃受禽流感感染的雞肉和雞蛋，而人類受感染的個案，指大眾可放心食用。他又表示，首相菅義偉已就事件提出4項指示，包括要求農戶保持高度警惕，當局會在預防措施上給予支援；實施徹底的防疫措施；向國民傳達正確的信息。

本港的食物環境衞生署食物安全中心亦宣布，因應日本通報的禽流感個案，已指示業界暫停從該地區進口禽肉及包括禽蛋等禽類產品，並會密切留意世界動物衞生組織，發出關於爆發禽流感的消息。

根據政府統計處的資料，今年首9個月本港從日本進口約50公噸冰鮮禽肉、約4,300公噸冷藏禽肉及約2億隻禽蛋。

 

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責任編輯：楊子瑩

禽流感 日本 香川 疫情 環境衞生 菅義偉 衞生署 雞肉 食物環境衞生署

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