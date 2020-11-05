【蘋果發布會】蘋果自研晶片Mac料下周二亮相 傳明年二月前生產250萬部

▲ 蘋果據報要求供應商在明年2月前生產250萬部搭載自研處理器的MacBook。

蘋果（美：AAPL）將於11月10日（香港時間11月11日凌晨）舉行「One More Thing」新產品發布會，外界預期蘋果將發布搭載自家晶片的MacBook。《日經新聞》報道，蘋果已要求供應商在明年二月前生產250萬部採用蘋果自研處理器的Macbook，以減少對Intel晶片的依賴。

以蘋果2019年MacBook銷量1260萬部計算，蘋果首批訂單相當於去年銷量的20%。知情人士又指，蘋果明年第二季會繼續推出其他MacBook產品，以進一步替代Intel的處理器。

報道又指，蘋果於10月13日推出4款iPhone 12系列機型，iPhone 12 Pro生產面臨零部件短缺，例如電源晶片以及用於深度成像功能的激光雷達組件。蘋果據報已經將原本用於iPad的部分零件用於生產iPhone 12 Pro，受影響的iPad達200萬部。

同時，為滿足今年底明年初購物季需求，蘋果要求供應商生產多2000萬部iPhone 11、iPhone SE及iPhone XR，以彌補iPhone 12供應短缺。

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編輯：陳健婷