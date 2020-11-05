  • 24°C
香港時間 : 20201105日 (四) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果發布會】蘋果自研晶片Mac料下周二亮相 傳明年二月前生產250萬部

股市 17:21 2020/11/05

分享：

蘋果據報要求供應商在明年2月前生產250萬部搭載自研處理器的MacBook。

蘋果（美：AAPL）將於11月10日（香港時間11月11日凌晨）舉行「One More Thing」新產品發布會，外界預期蘋果將發布搭載自家晶片的MacBook。《日經新聞》報道，蘋果已要求供應商在明年二月前生產250萬部採用蘋果自研處理器的Macbook，以減少對Intel晶片的依賴。

以蘋果2019年MacBook銷量1260萬部計算，蘋果首批訂單相當於去年銷量的20%。知情人士又指，蘋果明年第二季會繼續推出其他MacBook產品，以進一步替代Intel的處理器。

報道又指，蘋果於10月13日推出4款iPhone 12系列機型，iPhone 12 Pro生產面臨零部件短缺，例如電源晶片以及用於深度成像功能的激光雷達組件。蘋果據報已經將原本用於iPad的部分零件用於生產iPhone 12 Pro，受影響的iPad達200萬部。

同時，為滿足今年底明年初購物季需求，蘋果要求供應商生產多2000萬部iPhone 11、iPhone SE及iPhone XR，以彌補iPhone 12供應短缺。

相關文章：

【iPhone 12】傳電源管理晶片短缺　蘋果iPhone 12生產恐受阻？

【蘋果發布會】蘋果「雙11」開One More Thing發布會　新Mac要登場？

編輯：陳健婷

 

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 處理器 晶片 Intel iPhone 12 MacBook iPad

上一篇文章

【港股市況】恒生指數升809點破牛熊綫　比亞迪破頂升16%挑戰200元大關（不斷更新）

下一篇文章

【OK便利店賣盤】利亞零售出售「OK便利店」業務　派特別息3.85元、股價曾升近3成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？
【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？
【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　中證監：體現敬畏市場、敬畏法治精神（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　中證監：體現敬畏市場、敬畏法治精神（不斷更新）
【颱風消息】艾莎尼周五日間與港保持一段距離、周末減弱　港股本周交易料不受影響
【颱風消息】艾莎尼周五日間與港保持一段距離、周末減弱　港股本周交易料不受影響