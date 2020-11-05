【美國大選結果】特朗普陣營屢入稟 内華達州檢察長料駁回

▲ 美國大選結果仍未正式公布，内華達州檢察長稱對特朗普陣營屢次入稟感費解。

美國大選正點票，民主黨候選人拜登形勢大好，但美國大選結果仍未正式公布。美國總統特朗普陣營入稟法院，要求3個美國大選關鍵搖擺州暫停點票。内華達州檢察長稱，特朗普陣營即使再就該州美國大選結果提出任何法律挑戰，他預料都會駁回。

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特朗普（Donald Trump）陣營入稟的州分包括密歇根州（16張選舉人票，下同）、賓夕法尼亞州（20張）及佐治亞州（16張）。另外，共和黨人早前於賓夕法尼亞州及内華達州（6張）入稟。

CNN引述屬民主黨的內華達州檢察長福特（Aaron Ford）表示，如特朗普陣營仍試圖就該州的選舉結果再次入稟，將會遭到駁回。

面對特朗普陣營的挑戰，福特表示内華達州的處理方式無懈可擊（invulnerable）：

（特朗普）已經起訴兩次或三次，每次我的辦公室都能與地方檢察官合作，擊退這些訴訟​​。 （[Trump] sued us twice, maybe three times, already. Each time my office has been able to work with our local district attorney ... and defeat those lawsuits.）

【美國大選結果】特朗普律師入禀 稱共和黨人監察點票被阻 【下一頁】

特朗普團隊與内華達州共和黨人上月底入稟該州法院，指考慮到簽名驗證電腦程式嚴密程度，要求暫停計算部分郵寄選票，但遭到法官駁回。

福特強調選舉有防止欺詐的保障措施，包括簽名驗證及條碼，他表示難以理解特朗普團隊持續入稟法院的行徑。

密歇根州州務卿本森（Jocelyn Benson）也表示，特朗普聲稱點票過程欠缺透明度的指控與事實不符。她指出點票過程有兩黨的選舉觀察員及大量人士關注，批評特朗普陣營要求暫停點票的做法很無聊（frivolous）。

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責任編輯：鄭錦玲