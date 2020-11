【美國大選結果】特朗普陣營屢入稟 内華達州檢察長料駁回

美國大選正點票,民主黨候選人拜登形勢大好,但美國大選結果仍未正式公布。美國總統特朗普陣營入稟法院,要求3個美國大選關鍵搖擺州暫停點票。内華達州檢察長稱,特朗普陣營即使再就該州美國大選結果提出任何法律挑戰,他預料都會駁回。

特朗普(Donald Trump)陣營入稟的州分包括密歇根州(16張選舉人票,下同)、賓夕法尼亞州(20張)及佐治亞州(16張)。另外,共和黨人早前於賓夕法尼亞州及内華達州(6張)入稟。

CNN引述屬民主黨的內華達州檢察長福特(Aaron Ford)表示,如特朗普陣營仍試圖就該州的選舉結果再次入稟,將會遭到駁回。

面對特朗普陣營的挑戰,福特表示内華達州的處理方式無懈可擊(invulnerable):

(特朗普)已經起訴兩次或三次,每次我的辦公室都能與地方檢察官合作,擊退這些訴訟​​。

([Trump] sued us twice, maybe three times, already. Each time my office has been able to work with our local district attorney ... and defeat those lawsuits.)