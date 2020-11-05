【美國大選結果】特朗普質疑選舉舞弊 CNN查證假消息逐個捉

▲ 美國有線新聞網（CNN）整合特朗普多個言論，逐一查證，發現特朗普對於選票真偽的質疑講多錯多。

美國大選日結束，部分關鍵州分尚未有點票結果，拜登和特朗普未分勝負，但特朗普早已宣稱自己勝出；隨著優勢收窄，又在Twitter上發布多條質疑選票真偽的帖文。美國有線新聞網（CNN）整合特朗普多個言論，逐一查證，發現特朗普講多錯多。截至當地時間周三下午5：30，Twitter已將多條特朗普的帖文暫時隱藏，以及標籤為不實信息。

特朗普：

「他們（民主黨人）正努力令我在賓夕法尼亞州的50萬張選票的優勢消失，密歇根州和其他地區也一樣！」 （They are working hard to make up 500,000 vote advantage in Pennsylvania disappear — ASAP. Likewise, Michigan and others!）

CNN：錯誤，縣只是在數票。選舉日後，賓夕法尼亞州等部分州分會在完成點算投票日當天的選票後，才點算之前的郵寄選票，因該州的共和黨立法者阻止當地在選舉日點選郵寄選票；而在郵寄選票中，以民主黨支持者居多。

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特朗普：

「昨晚我在多個關鍵州分穩固領先，而且幾乎全都民主黨執政或由民主黨控制的州分。然後，票站開始點算一堆堆意外湧現的選票，優勢開始神奇地消失。非常奇怪！而且所謂的『民意調查人員』是完全及史無前例地搞錯了。」 （Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!）

CNN：錯誤。這些選票並非「意外」，只是現在才開始點算，事前沒有扔到任何地方。

特朗普：

「我們已經大幅領先，但他們正試圖在這次選舉中舞弊。我們永遠不可讓他們得逞。票站關閉後的選票就不應該點算！」 （We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!"）

CNN：錯誤。沒有證據表明選舉舞弊；另外，是票站關閉後才開始點票，而非票站關閉後才投票。

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責任編輯：葉芷樺

