【美國大選結果】特朗普質疑選舉舞弊 CNN查證假消息

▲ 美國有線新聞網(CNN)整合特朗普多個言論,逐一查證,發現特朗普對於選票真偽的質疑講多錯多。

美國大選日結束,部分關鍵州分尚未有點票結果,拜登和特朗普未分勝負,但特朗普早已宣稱自己勝出;隨著優勢收窄,又在Twitter上發布多條質疑美國大選結果的帖文。美國有線新聞網(CNN)整合特朗普多個言論,逐一查證,發現特朗普就美國大選講多錯多。截至當地時間周三下午5:30,Twitter已將多條特朗普的帖文暫時隱藏,以及標籤為不實信息。

美國大選最新戰況(不斷更新) 【下一頁】

特朗普:

「他們(民主黨人)正努力令我在賓夕法尼亞州的50萬張選票的優勢消失,密歇根州和其他地區也一樣!」 (They are working hard to make up 500,000 vote advantage in Pennsylvania disappear — ASAP. Likewise, Michigan and others!)

CNN:錯誤,縣只是在數票。選舉日後,賓夕法尼亞州等部分州分會在完成點算投票日當天的選票後,才點算之前的郵寄選票,因該州的共和黨立法者阻止當地在選舉日點選郵寄選票;而在郵寄選票中,以民主黨支持者居多。

【美國大選結果】特朗普據報不滿霍士新聞預測 親致電梅鐸【下一頁】

特朗普:

「昨晚我在多個關鍵州分穩固領先,而且幾乎全都民主黨執政或由民主黨控制的州分。然後,票站開始點算一堆堆意外湧現的選票,優勢開始神奇地消失。非常奇怪!而且所謂的『民意調查人員』是完全及史無前例地搞錯了。」 (Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!)

CNN:錯誤。這些選票並非「意外」,只是現在才開始點算,事前沒有扔到任何地方。

特朗普:

「我們已經大幅領先,但他們正試圖在這次選舉中舞弊。我們永遠不可讓他們得逞。票站關閉後的選票就不應該點算!」 (We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!")

CNN:錯誤。沒有證據表明選舉舞弊;另外,是票站關閉後才開始點票,而非票站關閉後才投票。

【美國疫情】大選最大輸家是或公共衛生 再增10萬確診【下一頁】

緊貼「美國大選」選情及影響,登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯:葉芷樺