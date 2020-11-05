▲ 【ET講股通】梁耀康︰買強股買殘股 同場加映答股環節（立即觀看）

港股大升，恒生指數全日大升809點，收報25695點，大市成交1,766億元。港股走勢後市如何？「ET講股通」專家主持梁耀康表示，恒指突破下降軌，對上兩級阻力，先看8月31日高位25847點，再看26700點；屆時若遇阻，獲利持貨不妨止賺。

螞蟻上市暫緩 無礙阿里前景

炒市不如炒股，可循兩大方向揀股：一、強股；二、殘股。強股方面，資金追捧龍頭新經濟股，如騰訊 （00700） 、新能源車股等。騰訊升6.2%至625元，阿里巴巴 （09988） 升6.3%至294.6元。螞蟻集團佔阿里巴巴盈利有限，其暫緩上市，相信無礙阿里前景。

比亞迪未宜追 持貨考慮食糊

比亞迪 （01211） 大升16%至197.2元，進入更斜升浪，有機會上衝200、甚至210元，惟短綫升勢已急，無貨者未宜追入；若持貨獲利豐厚，更建議止賺部分食糊。

內房股及二綫科企 價殘可吼

殘股方面，內房股全綫上揚，碧桂園 （02007） 升8.8%至10.92元，突破下降軌。內房股銷售跌幅有限，加上賣樓方式日新月異，有助刺激未來銷售表現。宜吼龍頭股，如碧桂園、華潤置地 （01109） 。

內銀股亦值得考慮。

二綫新經濟股如金蝶 （00268） 、金山軟件 （03888） 、微盟 （02013） 等，較高位已回落不少，同樣值得留意。

出售OK便利店業務，計劃派特別息的利亞零售 （00831） ，股價大升17.6%。惟出售資產恐影響未來派息能力，現價未宜追入。

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