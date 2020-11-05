【新冠肺炎】丹麥現變種病毒由水貂傳人　全面撲殺1,700萬隻水貂

新冠肺炎疫情持續，多國疫情仍未受控，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）周三（4日）表示，當地衛生局發現變種新冠肺炎病毒，更由水貂傳人，將全面撲殺當地1,700萬隻水貂。

【新冠肺炎】南韓情報機構：為防輸入個案 北韓在中朝邊境埋地雷【下一頁】

【新冠肺炎】政府為中小學幼稚園教職員分批檢測 月中推4間社區檢測中心每次收費$240【下一頁】

丹麥是世界上最大的貂皮生產國，早前已有水貂養殖場爆發疫情，主要由人傳水貂，涉事養殖場的水貂已遭撲殺。弗雷澤里克森表示，當局發現變種病毒株對抗體的敏感度降低，有可能影響未來疫苗的效力，會對未來疫苗效果造成風險，決定撲殺國內超過1,000個養殖場的水貂。

變種病毒已感染了5隻水貂及12宗人體感染個案。據《紐約時報》報道 ，丹麥仍未公布變種新冠肺炎病毒株的，其他國家的研究人員均未了解實際情況。

荷蘭及西班牙早前亦發現水貂感染新冠病毒的個案，兩國已撲殺了國內的水貂。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩