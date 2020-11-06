  • 23°C
香港時間 : 20201106日 (五) 10:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【半新股】萬國數據續破頂升逾3%　大和首予目標價102元

股市 10:05 2020/11/06

分享：

大和首予萬國數據目標價102元。

半新股萬國數據 （09698） （美：GDS）升勢未止，早市再破頂，一度高見99.1元，現回順至96.65元，漲3.26%，成交5087.88萬元。大和首予萬國數據「買入」評級，上望目標價102元，以昨日收市價計算，仍有9%潛在升幅，該行認為萬國數據訂單可預見性高於同業，將會推動收入增長。

大和指，中國互聯網數據中心行業踏入黃金成長期，主要受惠於下游基礎設施服務供應商數據需求和資本開支的增加，估計中國營運商中立的互聯網數據中心市場在2019年至2024年的復合增長率為32%。當中，萬國數據可受惠於雲基礎設施的投資增加，至2022年，預計收入按年增加33%，較市場預期高3個百分點。

更多【新經濟】文章

相關文章：【半新股】藥明巨諾2126上市翌日跌近5%　一手累蝕1400元

【騰訊股價】內地網絡小額貸款新規落地　騰訊財付通註冊資本增至25億元人幣

【阿里巴巴業績】阿里巴巴反彈逾6%　上季經調整盈利料增17%、螞蟻估值每跌一成影響僅跌1.3%

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：陳華

香港股票 萬國數據－SW（09698）

上一篇文章

【港股市況】恒生指數升54點　阿里巴巴績後跌4%、騰訊、比亞迪創新高（不斷更新）

下一篇文章

【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　上交所：發行人及承銷商主動安排（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　上交所：發行人及承銷商主動安排（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　上交所：發行人及承銷商主動安排（不斷更新）
【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？
【颱風消息】艾莎尼周五日間與港保持一段距離、周末減弱　港股本周交易料不受影響
【颱風消息】艾莎尼周五日間與港保持一段距離、周末減弱　港股本周交易料不受影響
【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？
【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？