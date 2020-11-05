【半新股】萬國數據升近一成股價創新高　大和首予目標價102元

▲ 大和首予萬國數據目標價102元。

半新股萬國數據 （09698） （美：GDS）掛牌後四連升，內日一度高見95.6元，創上市新高，尾盤回順至93.6元，收漲9.09%，成交3.95億元。大和首予萬國數據「買入」評級，上望目標價102元，以收市價計算，仍有9%潛在升幅，該行認為萬國數據訂單可預見性高於同業，將會推動收入增長。

大和指，中國互聯網數據中心行業踏入黃金成長期，主要受惠於下游基礎設施服務供應商數據需求和資本開支的增加，估計中國營運商中立的互聯網數據中心市場在2019年至2024年的復合增長率為32%。當中，萬國數據可受惠於雲基礎設施的投資增加，至2022年，預計收入按年增加33%，較市場預期高3個百分點。

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編輯：陳華