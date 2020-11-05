孝順客出手極闊綽　豪擲千萬買樓贈父母

雖然經濟前景不明朗，惟仍有豪客花逾千萬置業，近日更有買家豪擲千萬買樓贈予父母。值得留意的是，1,000萬元以上的住宅物業，最多只能承造五成按揭，換言之，首期開支至少要500萬元。

【租樓理財】單身客大膽挫租15% 萬零蚊租市區半新盤【下一頁】

美聯李貫甡說，青衣盈翠半島6座低層G室，實用面積670平方呎，原業主開價1,180萬元，放盤逾2個月，終吸引區內客洽商，經數度議價後，減價逾百萬，以1,070萬元易手。代理續說，客人早前一直物色盤源，想買樓送贈父母居住，由於盈翠半島交通便利，配套齊全，經議價後認為單位售價相宜，故隨即決定入市。

談到後市，李貫甡說，普遍業主審慎樂觀，加上區內優質盤源減少，近期議價空間收窄至3%至5%。資料顯示，原業主於2014年9月，以約750萬元購入上址，現帳面約賺320萬元，物業期內升值約42.7%。

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