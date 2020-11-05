【美國大選】於多個州份入稟法院 特朗普要求暫停點票

美國大選戰況緊湊。多個美國主流媒體目前看好民主黨候選人拜登，將取得270張選舉人票門檻。尋求連任的特朗普在多個州份就點票程序入稟法院，要求法院暫停點票。

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特朗普競選團體先後於多個關鍵州份，包括密歇根州和賓夕法尼亞州入稟法院，指共和黨監察員未能有效監察點票過程，尋求法院暫停點票，直至監察員獲准進入處理和點票的地點，檢視已經打開和處理的選票。

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法院早前允許賓夕法尼亞州的郵遞選票，只要郵戳日期不遲於11月3日，都可以點算在內，故此賓夕法尼亞州將接受大選日後三天內收到的郵寄選票。特朗普就此將再要求聯邦最高法院，介入處理有關限期案件。

特朗普團隊又在佐治亞州入稟法院，指控有點票員將遲來的缺席選票，混入已處理的有效選票，要求法官頒令將兩種選票分開。在特朗普僅以少於一個百分點落敗的威斯康星州，團隊指控多個縣在投票期間出現違規行為，要州份重新點票。

密歇根州州務卿本森批評特朗普的提出的訴訟毫無意義，強調點票過程準確；而賓夕法尼亞州檢察長夏皮羅亦批評有關法律挑戰出於政治考慮多於法律。

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