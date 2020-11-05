  • 24°C
香港時間 : 20201105日 (四) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】於多個州份入稟法院 特朗普要求暫停點票

環球政經 16:09 2020/11/05

分享：

美國大選戰況緊湊。多個美國主流媒體目前看好民主黨候選人拜登，將取得270張選舉人票門檻。尋求連任的特朗普在多個州份就點票程序入稟法院，要求法院暫停點票。

【美國大選】未完成點票 多個州份街頭出現示威人潮下一頁

特朗普競選團體先後於多個關鍵州份，包括密歇根州和賓夕法尼亞州入稟法院，指共和黨監察員未能有效監察點票過程，尋求法院暫停點票，直至監察員獲准進入處理和點票的地點，檢視已經打開和處理的選票。

【美股戰報】「藍浪」或生變數　美股期貨由升轉跌下一頁

法院早前允許賓夕法尼亞州的郵遞選票，只要郵戳日期不遲於11月3日，都可以點算在內，故此賓夕法尼亞州將接受大選日後三天內收到的郵寄選票。特朗普就此將再要求聯邦最高法院，介入處理有關限期案件。

特朗普團隊又在佐治亞州入稟法院，指控有點票員將遲來的缺席選票，混入已處理的有效選票，要求法官頒令將兩種選票分開。在特朗普僅以少於一個百分點落敗的威斯康星州，團隊指控多個縣在投票期間出現違規行為，要州份重新點票。

密歇根州州務卿本森批評特朗普的提出的訴訟毫無意義，強調點票過程準確；而賓夕法尼亞州檢察長夏皮羅亦批評有關法律挑戰出於政治考慮多於法律。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

選舉 特朗普 威斯康星 賓夕法尼亞 密歇根 佐治亞 美國 美國共和黨

上一篇文章

【螞蟻IPO煞停】螞蟻上市急暫緩 馬雲一席話貴了！

下一篇文章

【新股IPO】螞蟻上市觸礁 新股大勢已過？中國氣體工業宣布延遲上市計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住
【美國大選】各州陸續開票 搖擺州點票結果（不斷更新）
【美國大選】各州陸續開票 搖擺州點票結果（不斷更新）
【美國大選】郵寄投票數量龐大　大選日當晚結果料難揭盅
【美國大選】郵寄投票數量龐大　大選日當晚結果料難揭盅
【美國大選】全球百億下注大選 最新賠率顯示　特朗普轉冷 拜登反先（不斷更新）
【美國大選】全球百億下注大選 最新賠率顯示　特朗普轉冷 拜登反先（不斷更新）
【轉投二手】柏傲莊向隅客入飛多次失望而回 轉戰西南九龍市區樓 即買即住呎價仲平咗
【轉投二手】柏傲莊向隅客入飛多次失望而回 轉戰西南九龍市區樓 即買即住呎價仲平咗
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家
【美股焦點】下年炒啲咩？高盛精選10隻增長股　2021年將成大贏家