【美國大選】未完成點票 多個州份街頭出現示威人潮

美國大選繼續點票。選舉未完，多個州份街頭已經出現抗議示威，民主黨支持者表示要確保所有選票均有被點算，共和黨支持者則認為選舉有不公之嫌。

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在俄勒岡州波特蘭，有示威者手持步槍，在市區高叫「反特朗普示威」口號，又在早前種族民權運動要地波特蘭聯邦法院外集結，焚燒兩支美國國旗。有參與聚集的示威者表示，兩個總統候選人都不支持，但最後選擇「含淚」投民主黨候選人拜登，指若特朗普連任，將會令更多民眾憤怒。波特蘭較早前曾舉辦多次大規模集會，市政府早已嚴陣以待應付示威浪潮。市長惠勒(Ted Wheeler)亦在社交網站警告，不會容忍任何暴力。

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一夜之間讓拜登反超特朗普的關鍵州份密歇根州，有多名親特朗普示威者，呼應特朗普陣營入稟州法院，包圍底特律市一個點票中心，在門外叫口號，要求頒令終止點算餘下郵寄選票。市內亦有約100人聚集，要求權力和平移交，阻止特朗普竊取大選結果。

而在首都華盛頓，數百名反特朗普的民眾在市區遊行，期間有人施放煙火，並堵路及刺穿警車輪胎。警方先後以涉嫌煽動暴力及拒捕罪名拘捕4人，年齡屆乎23至32歲。與白宮一區之隔的廣場，有過千人上街，抗議特朗普處理早前黑人被槍殺事件的手法。

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