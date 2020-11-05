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【阿里巴巴】阿里巴巴進口目標次年完成102% 承諾5年進口1.5萬億

股市 16:21 2020/11/05

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阿里巴巴公佈5年進口目標成績表，第二年完成階段性目標102%。

阿里巴巴 （09988） 2018年在首屆中國國際進口博覽會（進博會）上訂下5年進口2000億美元（約1.55萬億港元）目標，阿里巴巴今日宣布第二年成績表，階段性目標完成102%。2019年阿里同樣超額完成目標，達到123%。

阿里巴巴將於今日收市後公佈業績，績前股價急升，全日收報294.6元，升6.3%，成交124億元。

市場預期阿里巴巴繼續受惠內地消費復甦，上季經調整盈利可按年增長17%，詳情請按【下一頁】

阿里巴巴今年與近1000個海外品牌合作亮相進博會，其中跨境電商平台天貓國際上的海外品牌展出1400多款新品。上屆進博會之後的一年，天貓國際海外新品牌入駐按年增長125%，進口新品首發數量按年增長130%。截至目前全球有84個國家和地區的2.6萬個海外品牌入駐天貓國際，8成以上品牌首次入華。

天貓進出口事業群總裁劉鵬表示，疫情對全球經濟和貿易產生影響，但中國進出口通過綫上業務實現快速增長，即使消費者無法走出國門，仍通過天貓國際、考拉海購購買全球商品，這種加速綫上化的趨勢愈來愈明顯。

劉鵬認為，未來兩三年消費者通過跨境電商購買海外優質商品將成為主流，跨境電商目前還在綫上，未來希望能實現綫上綫下的結合，逐步向三四綫市場滲透。

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編輯：陳健婷

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 天貓
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