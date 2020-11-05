【薪酬調查】政府最新統計 中層經理級月薪幾多？　呢個行業平均月入$91,900 (附5大行業收入表)

政府統計處最近公布，在統計調查中包括的所有選定行業主類，以名義薪金指數（甲）計算，2020年6月中層經理級與專業僱員的平均月薪，較去年同期上升1.1%，惟升幅是近11年來最低。當中，製造、電力及燃氣供應行業的財務部或會計部經理，平均月薪達91,900元，月入中位數為84,200元。

與一年前同期比較，今年6月所有選定行業主類的中層經理級與專業僱員的平均每月薪金均有所上升，名義升幅介乎0.7%至1.6%之間。

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行業方面，扣除消費物價上升的因素後，製造、電力及燃氣供應業；樓宇建築、建造及有關行業；以及金融及保險業的實質薪金指數（甲）錄得介乎0.4%至0.8%的按年升幅。然而，運輸、倉庫、通訊及旅行代理業與上年同期比較維持大致不變，而進出口貿易、批發及零售業則錄得0.1%的輕微實質跌幅。

2020年6月按選定行業主類的每月薪金平均數及中位數：

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統計調查結果亦發現，約四成的中層經理級與專業僱員享有保證發放的年終花紅／酬金，而約七成的僱員則享有不固定發放的花紅獎賞。此外，這些僱員大多數都享有一項或多於一項的附帶福利，例如有薪年假和保險、房屋福利、醫療福利、僱員進修的學費補助等。

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政府發言人表示，以名義薪金指數（甲）和（乙）計算的中層經理級與專業僱員的平均薪金，繼續按年上升，但在經濟狀況低迷下，上升速度減慢至11年以來最低，所有選定行業主類薪金的升幅均見不同程度的放緩。

展望未來，全球疫情仍在變化，整體經濟依然疲弱，中層經理級與專業僱員的薪金在短期內仍會面對下行壓力。

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記者：李兆明