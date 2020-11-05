【騰訊股價】內地網貸新規出爐 騰訊增財付通註冊資本至25億元人幣、騰訊：8月已有部署 （第二版）
股市 17:01 2020/11/05
內地網絡小額貸款新規落地後，騰訊 （00700） 全資持有的深圳財付通網絡有限公司周三（4日）發生工商變更，註冊資本增加1.5倍，從10億元人民幣上升至25億元人民幣。騰訊升勢如虹，日內飆升5.52%，最新報價621.5元，成交141.3億元。
騰訊回應稱，是次增資為正常的調整，8月已啟動調整計劃，10月完成監管備案。
中銀保監會及人行周一晚間就網絡小額貸款業務管理暫行辦法公開徵求意見。意見明確，小貸公司開展助貸或聯合貸款業務的，在單筆聯合貸款中，小貸公司出資比例不得低於30%；而且未經銀保監會批准，網絡小額貸款業務不得跨省級行政區域開展網絡小額貸款業務。這反映內地對金融監管趨嚴，最新出台的監管措施大幅提高對網絡小額貸款的監管要求。
（第二版：增加騰訊回應）
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編輯：陳華