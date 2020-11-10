【騰訊股價】內地網貸新規出爐　馬化騰卸任騰訊財付通法定代表人、騰訊：10月獲央行批准（第三版）

上一篇文章
【新股IPO】德琪醫藥6996招股次日 孖展暫錄143.6億超購51.52倍（不斷更新）
內地網絡小額貸款新規落地後，騰訊 （00700） 全資持有的深圳財付通網絡有限公司11月4日發生工商變更，註冊資本增加1.5倍，從10億元人民幣上升至25億元人民幣。而昨日（9日）財付通再次發生變更，創辦人兼首席執行官馬化騰退出財付通法定代表人職務，由副總裁林海峰接任。騰訊早段挫2.73%，現價報605.5元，成交62.31億元。
騰訊：8月已有部署、10月獲央行批准
針對兩次工商變更，騰訊先後回應稱，財付通註冊資本增資為正常的調整，8月已啟動調整計劃，10月完成監管備案。
至於財付通法定代表人變更，騰訊指，是基於公司管理結構優化需要做出的正常調整，于此前向主管部門提交變更申請，並於10月獲央行批准。
財付通成立於2006年，經營範圍包括電子商務、電子支付、支付結算和清算系統的技術開發；計算機技術服務等。騰訊為大股東持有95%股權，馬化騰為實際控制人，受益股權約54.29%
內地網貸新規出爐 加強網絡小額貸款監管
中銀保監會及人行周一晚間就網絡小額貸款業務管理暫行辦法公開徵求意見。意見明確，小貸公司開展助貸或聯合貸款業務的，在單筆聯合貸款中，小貸公司出資比例不得低於30%；而且未經銀保監會批准，網絡小額貸款業務不得跨省級行政區域開展網絡小額貸款業務。這反映內地對金融監管趨嚴，最新出台的監管措施大幅提高對網絡小額貸款的監管要求。
（第二版：增加騰訊回應；第三版：增加馬化騰退任法定代表人及騰訊回應）
更多【新經濟股】文章
相關文章：【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團最賺錢「花唄」、「借唄」被盯上 盈利引擎熄火？
【港版納指新高】恒生科指升逾4%越8000大關 騰訊、美團、京東破頂
免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！
短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！
編輯：陳華