【騰訊股價】內地網貸新規出爐　馬化騰卸任騰訊財付通法定代表人、騰訊：10月獲央行批准（第三版）

▲ 騰訊控股公司財付通註冊資本增加至25億元人民幣。

內地網絡小額貸款新規落地後，騰訊 （00700） 全資持有的深圳財付通網絡有限公司11月4日發生工商變更，註冊資本增加1.5倍，從10億元人民幣上升至25億元人民幣。而昨日（9日）財付通再次發生變更，創辦人兼首席執行官馬化騰退出財付通法定代表人職務，由副總裁林海峰接任。騰訊早段挫2.73%，現價報605.5元，成交62.31億元。

騰訊：8月已有部署、10月獲央行批准

針對兩次工商變更，騰訊先後回應稱，財付通註冊資本增資為正常的調整，8月已啟動調整計劃，10月完成監管備案。

至於財付通法定代表人變更，騰訊指，是基於公司管理結構優化需要做出的正常調整，于此前向主管部門提交變更申請，並於10月獲央行批准。

財付通成立於2006年，經營範圍包括電子商務、電子支付、支付結算和清算系統的技術開發；計算機技術服務等。騰訊為大股東持有95%股權，馬化騰為實際控制人，受益股權約54.29%

內地網貸新規出爐 加強網絡小額貸款監管

中銀保監會及人行周一晚間 就網絡小額貸款業務管理暫行辦法公開徵求意見。 意見明確，小貸公司開展助貸或聯合貸款業務的，在單筆聯合貸款中，小貸公司出資比例不得低於30%；而且未經銀保監會批准，網絡小額貸款業務不得跨省級行政區域開展網絡小額貸款業務。 這反映內地對金融監管趨嚴，最新出台的監管措施大幅提高對網絡小額貸款的監管要求。

（第二版：增加騰訊回應；第三版：增加馬化騰退任法定代表人及騰訊回應）

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編輯：陳華