【騰訊股價】內地網貸新規出燼　騰訊增財付通註冊資本至25億元人幣、騰訊：8月已有部署 （第二版）

▲ 騰訊控股公司財付通註冊資本增加至25億元人民幣。

內地網絡小額貸款新規落地後，騰訊 （00700） 全資持有的深圳財付通網絡有限公司周三（4日）發生工商變更，註冊資本增加1.5倍，從10億元人民幣上升至25億元人民幣。騰訊升勢如虹，日內飆升5.52%，最新報價621.5元，成交141.3億元。

騰訊回應稱，是次增資為正常的調整，8月已啟動調整計劃，10月完成監管備案。

中銀保監會及人行周一晚間 就網絡小額貸款業務管理暫行辦法公開徵求意見。 意見明確，小貸公司開展助貸或聯合貸款業務的，在單筆聯合貸款中，小貸公司出資比例不得低於30%；而且未經銀保監會批准，網絡小額貸款業務不得跨省級行政區域開展網絡小額貸款業務。 這反映內地對金融監管趨嚴，最新出台的監管措施大幅提高對網絡小額貸款的監管要求。

（第二版：增加騰訊回應）

更多【新經濟股】文章

相關文章：【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團最賺錢「花唄」、「借唄」被盯上 盈利引擎熄火？

【港版納指新高】恒生科指升逾4%越8000大關 騰訊、美團、京東破頂

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：陳華