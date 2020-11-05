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【iBond 2020】iBond銷情旺人數金額勢破紀錄　滙豐：申購額是2016年兩倍（不斷更新）

股市 17:37 2020/11/05

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不斷更新iBond最新銷售數字

iBond 2020今日截止認購，政府逆市上調iBond保底息至2厘並可酌情加碼發行至150億，而且螞蟻集團 （06688） 暫緩上市，部分向隅資金勢回流趕搭iBond尾班車。第七批iBond認購已在今日下午2時結束，多間銀行及券商均指，今次iBond銷情較往年都更暢旺，而且iBond認購金額已超2016年內部紀錄。新一批iBond銷情熾熱，到底最終能否每人穩獲一手？

政府相隔3年再發iBond【按圖睇各界點講】

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中銀香港 （02388） 率先指，今批iBond的認購總金額已創歷來最高。恒生 （00011） 指，iBond認購反應十分熱烈，客戶平均認購金額較過往大幅提高，與2016年比較升幅接近一倍。總認購金額方面，亦超過昔日總額，而且客戶傾向透過網上銀行認購。

滙豐發言人表示，市場對新一批iBond的認購反應非常踴躍，經滙豐申請認購iBond的金額約為2016年的2倍，申請宗數亦超越2016年的水平。以認購金額計算，75%的申請均經由數碼渠道進行。

平保 （02318） 旗下陸金所香港指，截至4日22時，經陸香港App預約認購iBond金額近1.6億元，平均認購3.4手，最大認購額超150萬元。

總認購人數少於150萬人　每人可穩獲1手

iBond認購金額破紀錄，但最關鍵的是總認購iBond的人數。金管局早前表明，會盡可能做到人人有份。換言之，以iBond每手入場費1萬元、發行上限150億元計，只要總認購人數少於150萬人，即每人可穩獲1手

每人分發1手後，剩餘的iBond則會根據循環配發機制，向申請2手或以上的投資者配發多1手，如此類推直至剩餘手數不足再進行一個配發循環，餘下的手數將會以抽籤形式配發。

假如最終人數超過150萬人，則會以抽籤形式配發債券，每位中籤者可獲派1手iBond。

過往6批iBond認購反應點？【按圖睇清】

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追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】

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