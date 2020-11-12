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【iBond 2020】iBond超購2.9倍認購結果今日出爐　料每人可穩獲3手（不斷更新）

股市 11:34 2020/11/12

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第7批iBond配發結果周四出爐，以150億發行額度計每人穩獲3手。

iBond 2020上周截止認購，政府逆市上調iBond保底息至2厘，吸引約46萬人申請認購389.3億元，較原定發行額度100億超購2.89倍，政府發言人表明將上調發行額度至150億元。iBond 2020認購結果今日出爐，本文緊貼報道最新消息。按最新額度推算每人可穩獲3手，換言之凡認購3手或以下都可獲足額分派。

新一批銀債保底息升至3.5厘，發行上限睇齊iBond【下一頁】

iBond下周掛牌想「即日鮮」？邊間銀行券商免得最多交易費用？【下一頁】

第七批iBond認購期已在上周結束，下周二（17日）掛牌上市。多間銀行及券商均指，今次iBond銷情較往年都更暢旺，而且iBond認購金額已超2016年內部紀錄。

金管局高級助理總裁劉應彬昨日出席銀債記招時指，留意到坊間有意見指今次iBond認購金額多但人數少，並將認購反應與上一批即2016年相比，但他強調目前市況與當年截然不同，強調「對今次（認購的）金額及人數都非常滿意」。

有市場人士猜測，iBond首日或高見105、106元水平，對於會否見更多客戶提早沽出，中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌指，視乎首日價格而定，但就建議投資者最好持有至債券到期。

政府相隔3年再發iBond【按圖睇各界點講】

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重溫iBond配發機制　料每人可穩獲3手

iBond使用的是循環配發機制，換言之，即首先每人分發一手，以做到人人有份，然後再將餘下的手數循環分發予其他認購更多手數的申請人，直至剩餘手數不足以再進行一個配發循環，則會轉用抽籤形式配發。

以政府上周初步統計，第七批iBond共接獲46萬人申請認購、涉資389.3億元，即每人平均申請認購8.46手。由於最終發行規模增至150億元，而認購人數只有46萬人，合共150萬手的iBond足夠分發3個循環，意味每人至少可穩獲3手，而餘下的手數則會按照認購金額以抽籤形式再行分發。

過往6批iBond認購反應點？【按圖睇清】

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銀行界早前一致指今次iBond銷售佳

中銀香港 （02388） 率先指，今批iBond的認購總金額已創歷來最高。恒生 （00011） 指，iBond認購反應十分熱烈，客戶平均認購金額較過往大幅提高，與2016年比較升幅接近一倍。總認購金額方面，亦超過昔日總額，而且客戶傾向透過網上銀行認購。

滙豐發言人表示，市場對新一批iBond的認購反應非常踴躍，經滙豐申請認購iBond的金額約為2016年的2倍，申請宗數亦超越2016年的水平。以認購金額計算，75%的申請均經由數碼渠道進行。

平保 （02318） 旗下陸金所香港指，截至周三（4日）晚上10時，經陸香港App預約認購iBond金額近1.6億元，平均認購3.4手，最大認購額超150萬元。

工銀亞洲指，該行總認購人數超過2016年數字，而總認購金額亦較2016年錄得大幅增長。其中，最高認購金額約為500萬元，平均認購金額則超過10萬元。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】

債券 香港金融管理局 銀行 螞蟻集團（06688） 中銀香港（02388） 香港 iBond

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