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【iBond 2020】iBond認購結果出爐　23萬人獲派4手　4銀行提供退款優惠（不斷更新）

股市 15:48 2020/11/13

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iBond配發結果出爐，23萬人可獲發上限4手。

iBond 2020 （新上市編號：04239） 保底息加至2厘，吸引共45.6萬人認購、涉資383.6億元，較原定發行額超購2.8倍。當中，約23萬人獲以分配上限4手iBond，另有約22.5萬人獲發3手或以下。第七批iBond下周二（17日）掛牌上市。

銀行昨晚起陸續經手機短訊通知客戶中籤結果，例如恒生銀行 （00011） 、中銀香港 （02388） 、大新銀行 （02356） 及滙豐亦先後經手機短訊發出通知，而退款將在16日安排退還。

市場人士預期，iBond首日掛牌可見104或105元，升幅約4%至5%，每持有一手可賺400至500元。以保證利率2厘計，回報相當於持有iBond約兩年的利息。

iBond即日鮮有幾多水位？回顧過去6批首日表現【下一頁】

iBond追揸沽攻略？【下一頁】

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20間配售銀行當中，並非每間都有就iBond退款推出優惠，暫時僅工銀亞洲、信銀國際、大新銀行及南商有相關優惠。其中，工銀亞洲則推出98日0.65厘港元定存優惠，起存額5萬元或以上，優惠期至11月30日。另有港元兌換人民幣40點子優惠，以及0.5%基金認購費用優惠（上限100萬元）。

信銀國際客戶以iBond退款敘造10萬至200萬元的1個月定期存款，可享高達0.5厘的優惠年利率。優惠名額有限，額滿即止。

南商則提供最高0.9厘港元定存，128日或6個月期但起存額就要300萬元或以上。若10萬至100萬元以下，128日或6個月定存利率同樣為0.8厘。

過去6批iBond首日表現一覽【按圖放大】

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多間銀行及券商均指，今次iBond銷情較往年都更暢旺，而且iBond認購金額已超2016年內部紀錄。

金管局高級助理總裁劉應彬日前出席銀債記招時指，留意到坊間有意見指今次iBond認購金額多但人數少，並將認購反應與上一批即2016年相比，但他強調目前市況與當年截然不同，強調「對今次（認購的）金額及人數都非常滿意」。

有市場人士猜測，iBond首日或高見105、106元水平，對於會否見更多客戶提早沽出，中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌指，視乎首日價格而定，但就建議投資者最好持有至債券到期。

重溫iBond配發機制　料每人可穩獲3手

iBond使用的是循環配發機制，換言之，即首先每人分發一手，以做到人人有份，然後再將餘下的手數循環分發予其他認購更多手數的申請人，直至剩餘手數不足以再進行一個配發循環，則會轉用抽籤形式配發。

以政府上周初步統計，第七批iBond共接獲46萬人申請認購、涉資389.3億元，即每人平均申請認購8.46手。由於最終發行規模增至150億元，而認購人數只有46萬人，合共150萬手的iBond足夠分發3個循環，意味每人至少可穩獲3手，而餘下的手數則會按照認購金額以抽籤形式再行分發。

7批iBond認購反應一覽【按圖睇清】

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追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】

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