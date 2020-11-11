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【iBond 2020】iBond獲超購2.9倍認購結果周四出爐　料每人可穩獲3手

股市 13:45 2020/11/11

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iBond認購人數不及2016年。

iBond 2020上周截止認購，政府逆市上調iBond保底息至2厘，吸引約46萬人申請認購389.3億元，較原定發行額度100億超購2.89倍，政府發言人表明將上調發行額度至150億元。iBond 2020認購結果明日出爐，按最新額度推算估計每人可穩獲3手。

銀行券商為iBond提供的優惠，邊間最多「免」？【下一頁】

第七批iBond認購已在今日下午2時結束，多間銀行及券商均指，今次iBond銷情較往年都更暢旺，而且iBond認購金額已超2016年內部紀錄。

政府相隔3年再發iBond【按圖睇各界點講】

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中銀香港 （02388） 率先指，今批iBond的認購總金額已創歷來最高。恒生 （00011） 指，iBond認購反應十分熱烈，客戶平均認購金額較過往大幅提高，與2016年比較升幅接近一倍。總認購金額方面，亦超過昔日總額，而且客戶傾向透過網上銀行認購。

滙豐發言人表示，市場對新一批iBond的認購反應非常踴躍，經滙豐申請認購iBond的金額約為2016年的2倍，申請宗數亦超越2016年的水平。以認購金額計算，75%的申請均經由數碼渠道進行。

華僑永亨銀行副行政總裁歐陽麗玲表示，今年iBond認購反應符合該行預期，近一半客戶透過電子渠道認購，較往年為多。而整體及平均認購金額亦較過往顯著提升，客戶多傾向認購3萬至10萬，也有個別客戶認購高達7位數。

平保 （02318） 旗下陸金所香港指，截至周三（4日）晚上10時，經陸香港App預約認購iBond金額近1.6億元，平均認購3.4手，最大認購額超150萬元。

工銀亞洲指，該行總認購人數超過2016年數字，而總認購金額亦較2016年錄得大幅增長。其中，最高認購金額約為500萬元（即500手），平均認購金額則超過10萬元（即10手），均高於2016年水平，形容整體表現符合預期、十分理想。

花旗銀行亦表示，新一批iBond認購反應熱烈，經花旗銀行申請認購的總認購金額，及平均認購金額均為2016年上一批iBond的接近兩倍。

招商永隆銀行iBond認購反應亦相當熱烈，平均認購金額為10萬元，已較2016年時之總認購金額多1.8倍，認購人數增3成，是次經本行電子渠道認購佔78%。

南洋商業銀行表示，該行Bond認購情況理想，整體認購金額與上一批iBond比較有顯著增長，客戶平均認購約10手。

中信銀行（國際）截至周三的iBond認購累積總金額較上一批大升近9成。最高認購金額為300萬港元，平均認購金額約為9萬元。

大新銀行指，今年認購iBond的反應理想，並超越2016年iBond認購的反應。

總認購人數少於150萬人　每人可穩獲1手

iBond認購金額破紀錄，但最關鍵的是總認購iBond的人數。金管局早前表明，會盡可能做到人人有份。換言之，以iBond每手入場費1萬元、發行上限150億元計，只要總認購人數少於150萬人，即每人可穩獲1手

每人分發1手後，剩餘的iBond則會根據循環配發機制，向申請2手或以上的投資者配發多1手，如此類推直至剩餘手數不足再進行一個配發循環，餘下的手數將會以抽籤形式配發。

假如最終人數超過150萬人，則會以抽籤形式配發債券，每位中籤者可獲派1手iBond。

過往6批iBond認購反應點？【按圖睇清】

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追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】

債券 香港金融管理局 銀行 螞蟻集團（06688） 中銀香港（02388） 香港 iBond

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