【iBond 2020】iBond次日高見102.95、長揸定短炒？　4銀行提供退款優惠（不斷更新）

▲ iBond掛牌在即，iBond可見104或105元，升幅約4%至5%。

iBond 2020 （04239） 周二掛牌，最高曾見103.25元，收報102.75元，不及個別券商耀才及輝立暗盤掛牌前收市價。iBond 次日交投依然活躍，至上午10時10分，iBond 二手市場成交近6000萬元，高見102.95，iBond 最新報102.9元，較昨日微升0.1%。

市場人士原預期，iBond首日掛牌可見104或105元，升幅約4%至5%，每持有一手可賺400至500元。以iBond保證利率2厘計，最新沽出的回報，相當於持有iBond約一年半的利息。iBond 發行年期為3年。

iBond保底息加至2厘，吸引共45.6萬人認購、涉資383.6億元，較原定發行額超購2.8倍。當中，約23萬人獲以分配上限4手iBond，另有約22.5萬人獲發3手或以下。恒生銀行 （00011） 、中銀香港 （02388） 、大新銀行 （02356） 及滙豐的iBond退款已安排退還。

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圖解iBond追揸沽攻略

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20間配售銀行當中，並非每間都有就iBond退款推出優惠，暫時僅工銀亞洲、信銀國際、大新銀行及南商有相關優惠。其中，工銀亞洲則推出98日0.65厘港元定存優惠，起存額5萬元或以上，優惠期至11月30日。另有港元兌換人民幣40點子優惠，以及0.5%基金認購費用優惠（上限100萬元）。

信銀國際客戶以iBond退款敘造10萬至200萬元的1個月定期存款，可享高達0.5厘的優惠年利率。優惠名額有限，額滿即止。

南商則提供最高0.9厘港元定存，128日或6個月期但起存額就要300萬元或以上。若10萬至100萬元以下，128日或6個月定存利率同樣為0.8厘。

過去6批iBond首日表現一覽【按圖放大】

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多間銀行及券商均指，今次iBond銷情較往年都更暢旺，而且iBond認購金額已超2016年內部紀錄。

金管局高級助理總裁劉應彬日前出席銀債記招時指，留意到坊間有意見指今次iBond認購金額多但人數少，並將認購反應與上一批即2016年相比，但他強調目前市況與當年截然不同，強調「對今次（認購的）金額及人數都非常滿意」。

有市場人士猜測，iBond首日或高見105、106元水平，對於會否見更多客戶提早沽出，中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌指，視乎首日價格而定，但就建議投資者最好持有至債券到期。

7批iBond認購反應一覽【按圖睇清】

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