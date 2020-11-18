  • 26°C
香港時間 : 20201118日 (三) 11:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iBond 2020】iBond次日高見102.95、長揸定短炒？　4銀行提供退款優惠（不斷更新）

股市 10:13 2020/11/18

分享：

iBond掛牌在即，iBond可見104或105元，升幅約4%至5%。

iBond 2020 （04239） 周二掛牌，最高曾見103.25元，收報102.75元，不及個別券商耀才及輝立暗盤掛牌前收市價。iBond 次日交投依然活躍，至上午10時10分，iBond 二手市場成交近6000萬元，高見102.95，iBond 最新報102.9元，較昨日微升0.1%。

市場人士原預期，iBond首日掛牌可見104或105元，升幅約4%至5%，每持有一手可賺400至500元。以iBond保證利率2厘計，最新沽出的回報，相當於持有iBond約一年半的利息。iBond 發行年期為3年。

iBond保底息加至2厘，吸引共45.6萬人認購、涉資383.6億元，較原定發行額超購2.8倍。當中，約23萬人獲以分配上限4手iBond，另有約22.5萬人獲發3手或以下。恒生銀行 （00011） 、中銀香港 （02388） 、大新銀行 （02356） 及滙豐的iBond退款已安排退還。

iBond即日鮮有幾多水位？回顧過去6批首日表現【下一頁】

圖解iBond追揸沽攻略

    點擊圖片放大
    +3
    +2

iBond下周掛牌想「即日鮮」？邊間銀行券商免得最多交易費用？【下一頁】

保證3.5厘銀貸債12月緊接開售，最多發行150億元，合資格長者可再下一城【下一頁】

20間配售銀行當中，並非每間都有就iBond退款推出優惠，暫時僅工銀亞洲、信銀國際、大新銀行及南商有相關優惠。其中，工銀亞洲則推出98日0.65厘港元定存優惠，起存額5萬元或以上，優惠期至11月30日。另有港元兌換人民幣40點子優惠，以及0.5%基金認購費用優惠（上限100萬元）。

信銀國際客戶以iBond退款敘造10萬至200萬元的1個月定期存款，可享高達0.5厘的優惠年利率。優惠名額有限，額滿即止。

南商則提供最高0.9厘港元定存，128日或6個月期但起存額就要300萬元或以上。若10萬至100萬元以下，128日或6個月定存利率同樣為0.8厘。

過去6批iBond首日表現一覽【按圖放大】

    點擊圖片放大
    +4
    +3

多間銀行及券商均指，今次iBond銷情較往年都更暢旺，而且iBond認購金額已超2016年內部紀錄。

金管局高級助理總裁劉應彬日前出席銀債記招時指，留意到坊間有意見指今次iBond認購金額多但人數少，並將認購反應與上一批即2016年相比，但他強調目前市況與當年截然不同，強調「對今次（認購的）金額及人數都非常滿意」。

有市場人士猜測，iBond首日或高見105、106元水平，對於會否見更多客戶提早沽出，中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌指，視乎首日價格而定，但就建議投資者最好持有至債券到期。

7批iBond認購反應一覽【按圖睇清】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】

債券 香港金融管理局 銀行 螞蟻集團（06688） 中銀香港（02388） 香港 iBond

上一篇文章

【新股IPO】遠洋服務本周尋求上市聆訊　集資約23.4億（第三版）

下一篇文章

【吉利股價】吉利與平治母企戴姆勒研發新一代引擎　股價彈升6%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2020】iBond投資者103元撈貨 冀首日掛牌短綫賺差價
【iBond 2020】iBond投資者103元撈貨 冀首日掛牌短綫賺差價
【Tesla】Tesla獲納入標普500指數　4000億大換馬撞上美股結算日恐大震動　指數供應商緊急諮詢
【Tesla】Tesla獲納入標普500指數　4000億大換馬撞上美股結算日恐大震動　指數供應商緊急諮詢
【新股IPO】順豐計劃來港上市集資約390億元　順豐：沒有計劃（第二版）
【新股IPO】順豐計劃來港上市集資約390億元　順豐：沒有計劃（第二版）
【開市9點半】揭開阿里巴巴大跌之謎　外資大戶轉倉香港狂沽阿里巴巴
【開市9點半】揭開阿里巴巴大跌之謎　外資大戶轉倉香港狂沽阿里巴巴
【iBond 2020】iBond次日高見102.95、長揸定短炒？　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【iBond 2020】iBond次日高見102.95、長揸定短炒？　4銀行提供退款優惠（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股靠穩　中概股急挫　夜期收市轉升34點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里巴巴美股靠穩　中概股急挫　夜期收市轉升34點（不斷更新）