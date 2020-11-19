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【iBond 2020】iBond創上市新高見103.35元、長揸定短炒？　4銀行退款優惠詳細睇（不斷更新）

股市 12:06 2020/11/19

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iBond掛牌在即，iBond可見104或105元，升幅約4%至5%。

iBond 2020 （04239） 周二掛牌，最高曾見103.25元，收報102.75元，不及個別券商耀才及輝立暗盤掛牌前收市價，是首掛表現最差的一批iBond。iBond上市第三日升幅擴大，最新高見103.35元是上市以來高，中午收報103.3元升0.2%。到底長揸及短炒點部署，即睇以下專家意見。

市場人士原預期，iBond首日掛牌可見104或105元，升幅約4%至5%，每持有一手可賺400至500元。以iBond保證利率2厘計，最新沽出的回報，相當於持有iBond約一年半的利息。iBond發行年期為3年。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌早前就建議，投資者最好持有至債券到期。

保證3.5厘銀貸債12月緊接開售，最多發行150億元，合資格長者可再下一城【下一頁】

圖解iBond追揸沽攻略

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iBond掛牌想短炒？邊間銀行券商免得最多交易費用？【下一頁】

20間配售銀行當中，暫時僅工銀亞洲、信銀國際、大新銀行及南商，提供iBond退款優惠。

銀行iBond退款優惠一覽【按圖放大】

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第七批iBond保底息加至2厘，吸引共45.6萬人認購、涉資383.6億元，較原定發行額超購2.8倍。當中，約23萬人獲以分配上限4手iBond，另有約22.5萬人獲發3手或以下。

過去6批iBond首日表現一覽【按圖放大】

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7批iBond認購反應一覽【按圖睇清】

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追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】

 

編輯：趙穎妍

債券 香港金融管理局 銀行 螞蟻集團（06688） 中銀香港（02388） 香港 iBond

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