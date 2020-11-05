【iBond 2020】專家料iBond最高回報或達2.4厘 4大主因丁財兩旺

▲ 市料螞蟻鎖資逾萬億元解禁後，打新錢轉投債券。令iBond大收旺場。

今午（11月5日）截止的通脹掛鈎債券（iBond 2020︰新上市編號︰04239），專家預計或破紀錄吸引約60萬人認購；市料新債丁財兩旺，解構有4大主因令此定息產品逆市熱賣，包括︰

iBond歷年認購反應及分派，可按下圖了解

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（1）新債回報最高有望達2.4厘︰因憧憬疫後報復式消費所剌激，疊加低基數效應，相信iBond最終回報較保證年回報兩厘高。大新銀行 （02356） 經濟師温嘉煒預計，今明兩年綜合消費物價指數（CPI）分別升0.5%、以及1.6%，2022年更有望錄得2.4%的升幅，由此推斷，當新債3年後、臨近到期時最高回報或挑戰2.4厘。

（2）IPO向隅退款湧入iBond︰凍資約1.3萬億元的螞蟻集團 （新上市編號︰06688） 昨天已開始向蟻民退還款項，業界指IPO的「打新錢」最後衝刺紛轉投債券。

（3）息誘貪息族︰新冠肺炎令全球鬥劈息，在零息的宏觀大環境下，今年新債破天荒加至兩厘「墊底息」，驟添賣點，且遠較半年及一年定存冠全城息率僅約1.1厘高。

（4）短炒具值搏率︰正因新債有「保底息」力撐，一通集團行政總裁宓光輝預計，iBond於11月17日在港交所 （00388） 掛牌，料可升3%至4%；致富證券董事及業務主管郭家安更進取，料理論價可升至105元，較票面值100元呈5%的潛在漲幅，抽中3手（每手一萬元），博帳面速賺1,500元，在通縮威脅下，正合揾快錢族脾胃。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉料，iBond最終或吸引約60萬人申請；而政府亦把發行額由百億元，加碼至150億元，但相信仍獲超購。

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而參考過往6次發行iBond的紀錄，iBond以2015年吸引59.8人申請，為歷次最旺場；至於認購金額，則以2012年的493.4億元最多。

郭家安補充，不少客戶於這兩天最後衝刺入飛，畢竟當全城瘋搶的螞蟻集團逾1.3萬億元的向隅資金退款，把「打新」錢轉投新債，相信iBond上客量及吸金額續驟增，可能吸引逾300億元落注；而中銀香港 （02388） 今早已率先報捷，指新債認購金額已打破4年前的紀錄。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪