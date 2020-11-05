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【長和系】摩通估長和仿效廿年前「賣橙」 向股東派送紅股

股樓投資 17:51 2020/11/05

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長和（00001）早前公布，打算向Cellnex出售旗下歐洲電訊基建資產，料涉資100億美元（約910億港元），多間大行預料有關交易將為集團帶來正面影響，並對長和的資金用途有不同推測，料收益用途將成為對影響股價的關鍵。長和今日股價曾上至月內高位52.9元，收報52.8元，升8.9%，成交額為14.2億元。

摩通發表報告指，是次交易是長和股價的重要推動力，可以令其獲得市場重估。若落實交易，將為長和帶來820億元，或每股現金21元，約為現時每股資產淨值的18%。該行料長和會將交易所得資金用於減債、投資或分派予股東，但該行相信將悉數所得派特別息的機會較低。長和或會仿效當年出售Orange股權後派發紅股。

【長和系】長和擬售歐洲電訊基建資產 涉資逾900億元  詳情請看[下一頁]

另一大行高盛指，有關交易料可提高集團每股資產淨值16%或17.7元。該行指交易所得資金的用途有兩種可能性，其一是會用作保充資本，將部份至全部資金用作減低債務水平，料淨負債率會降至14.3%至20%。另一可能性則是用作派息，據該行推算，計入交易收益後長和的每股總派息為3.4元至8.9港元，按現價計，將會提供7%至18.3%的股息收益率。

美銀則認為，如集團不派特別息，相信有關資金將會成為集團建設5G網絡的助力。

【OK便利店易手】利亞零售擬售「OK便利店」業務　派每股特別息3.85元 詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

經濟 長和（00001）

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