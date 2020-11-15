【山地悠遊人生@iM網欄】看此生從未見過的景象 世界上最好的洞潛地點 （下）

BBC紀錄片瑪雅地底之謎：「最值得的事情，莫過於你看到了此生從未見過的景象。」



由於尤卡坦半島擁有世界上最長、最複雜的地下河系統。奇特的洞穴構造與眾不同，每個地方都獨一無二，美到不行，讓潛水員潛入地球的內部，漂浮在透徹的水中。 在陽光明媚的日子，出現夢幻光影，效果壯觀， 因此成為全世界最好的洞穴潛潛點， 使真正愛好潛水者完全無法自拔。

尤卡坦半島有超過6000個洞穴，當然不是每一個洞穴都適合OW牌進行所謂的半開放式 cavern 洞潛，但是能潛的也不少，大部分可潛水的洞穴都位於土輪 Tulum以及無敵觀光小鎮Playa del Carmen之間， 而在眾多天然洞穴中怎麼選擇非常重要。 可以在出發前，上不同的洞穴潛水網站仔細看看介紹 。

當地農民開墾土地，突然土地塌陷，才發現洞穴。 所以這些天坑／洞穴都是在私人土地上，洞穴主人在附近建立淋浴設施以及商店，並收入場費；因此去兩座不同天然井就要付兩筆費用。

▲ 天坑、半洞 、洞穴的分別。

如何選擇潛水公司？

土倫Tulum 和Playa del Carmen 街上有無數潛水店， 依照不同天然井而收不同費用，大約 90～$110 美元， 並提供簡單的午餐。洞穴之間相距甚遠，潛水店一般衡量車程與時間的，基本一天只能安排潛兩個不同穴點，若要第三潛通常都來不及。租裝備每人15美元，天坑的入場費15～22美元。有些潛水店是全包，問價時需要注意包含什麼。由於水溫是25℃，潛水店租的一般是 3mm 的潛水衣， 但在洞裡游得很慢，身體較容易冷， 最好問潛店有沒有5mm， 或自己帶7mm 潛水衣！

雙眼穴Dos Ojos Cenote

雙眼穴 Dos Ojos Cenote非常受歡迎，雙眼穴被探險隊證實跟原本世界第二大的白色洞穴Sac Actun相連， 於是雙眼穴被納入原本長264公里長的白色洞穴後，白色洞穴成為世上最大洞穴，長達 347公里。入場費$20美元。從空中俯瞰有兩個臨近並列的圓形天坑洞口，就像是兩隻眼睛一樣。其實就是兩個洞連在一起， 有兩個室 。 又以多層次的淺深度潛水而聞名，為潛水員們提供足夠長的免減壓潛水時間去欣賞。這個天坑也適合沒有潛水牌者以浮潛的方式感受洞裏的神奇環境。

洞裡有兩條路線，通往水底魔法奇蹟的入口僅2米大小，探險味十足！第一隻眼的起點和結束在同一個地方。洞內的鐘乳石並不那麼精細， 但是地下河水非常新鮮、能見度頗佳、鐘乳石、石筍和許多不同形狀和大小的石柱，及美妙的光線透射。理所當然，兩潛是一隻眼洞潛一次， 導潛帶着潛水員前往第二隻眼， 洞穴裡有充足的自然光線，折射後的光影效果魔幻。也有寬敞的空間可以在石柱和鐘乳石邊游泳。洞潛的驚喜便是拍攝背光的效果，水面上方的潛水員，水晶般透徹的水，美妙的洞穴裝飾。每一潛都是那麼獨特。

考古學家在洞穴裡發現古瑪雅人頭骨與獻祭品，這些洞穴帶著奇幻光影， 像是千年雕琢而成的時光隧道， 洞穴潛水超出你的想像。墨西哥沉洞探勘至今尚未完成，洞穴的故事還在續寫。

▲ 雙眼穴的平面圖

▲ 雙眼穴

▲ 雙眼穴入口僅2米大小。

▲ 雙眼穴入口

▲ 雙眼穴裡自然光線充足，折射後的魔幻光影效果。（我沒有水底相機，網上圖片）

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

更多山地悠遊人生@山地姑娘（姚曉蘭）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！